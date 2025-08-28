A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Operação Shamar em Fonte Boa: Polícia Militar prende homem suspeito de agredir companheira

Ação faz parte da mobilização nacional contra a violência de gênero e reforça a rede de proteção às mulheres no Amazonas

Por michael

28/08/2025 às 13:54

Ver resumo
Operação Shamar

Operação Shamar em Fonte Boa: Polícia Militar prende homem suspeito de agredir companheira – Foto: Polícia Militar do Amazonas

Notícias do Amazonas – A noite de terça-feira (26) foi marcada por mais uma importante ação no enfrentamento à violência contra a mulher. Em Fonte Boa, município distante cerca de 678 quilômetros de Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir sua companheira. A vítima, de 29 anos, acionou os policiais após sofrer socos e puxões de cabelo no Beco do Curisco, no bairro São Francisco 2.

PUBLICIDADE

Operação Shamar intensifica combate à violência contra a mulher

A prisão integra a Operação Shamar, iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que está em andamento em todo o país durante o mês de agosto. A ação busca intensificar medidas ostensivas, preventivas e repressivas para combater a violência de gênero, contando com o apoio de uma ampla rede de proteção composta por órgãos estaduais, municipais e federais.

Atendimento rápido da Polícia Militar evitou agravamento do caso

De acordo com o Portal da Polícia Militar, por volta das 20h30, a vítima acionou os PMs denunciando as agressões e informando que o companheiro estava alcoolizado e agressivo. Ao chegarem ao local, os policiais constataram os sinais visíveis da violência sofrida pela mulher. O suspeito foi detido e encaminhado à 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte Boa, onde permanece à disposição da Justiça.

PUBLICIDADE

Rede de proteção e incentivo à denúncia

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância de denunciar casos de violência contra a mulher. Qualquer pessoa pode acionar o disque 190 de forma imediata, garantindo o sigilo da identidade do denunciante. A ação rápida da comunidade, somada à atuação policial, é fundamental para interromper ciclos de agressão e garantir proteção às vítimas.

A Operação Shamar reafirma o compromisso do Estado e da sociedade no combate à violência de gênero, trazendo à tona a urgência de fortalecer cada vez mais os mecanismos de apoio, acolhimento e punição a agressores.

Veja também: Ex-prefeito Edson de Paula é alvo do TCE por supostas irregularidades na gestão previdenciária de Barcelos

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta noite de obras do romantismo no Teatro Amazonas

Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta noite de obras do romantismo no Teatro Amazonas

há 2 minutos

Amazonas

Tribunal de Justiça do Amazonas doa 2,1 toneladas de material para reciclagem

Ação integra política socioambiental do TJAM e garante destinação adequada a bens apreendidos sem valor econômico

há 19 minutos

Brasil

Estudo aponta que 15% dos casos de câncer de pulmão atingem não fumantes

Agosto é o mês de conscientização sobre a doença

há 25 minutos

Brasil

Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de “mafioso” e critica decisões do STF

O parlamentar afirmou que Moraes “é merecedor de todas as sanções” e comparou sua postura à de um “gangster” ou “mafioso”.

há 26 minutos

Polícia

Pais são presos por morte do próprio filho recém-nascido em São Gabriel da Cachoeira

Casal de 21 e 33 anos foi detido após denúncia anônima que levou à descoberta do corpo enterrado em terreno baldio.

há 32 minutos