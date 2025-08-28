Operação Shamar em Fonte Boa: Polícia Militar prende homem suspeito de agredir companheira

Notícias do Amazonas – A noite de terça-feira (26) foi marcada por mais uma importante ação no enfrentamento à violência contra a mulher. Em Fonte Boa, município distante cerca de 678 quilômetros de Manaus, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu um homem de 28 anos suspeito de agredir sua companheira. A vítima, de 29 anos, acionou os policiais após sofrer socos e puxões de cabelo no Beco do Curisco, no bairro São Francisco 2.

Operação Shamar intensifica combate à violência contra a mulher

A prisão integra a Operação Shamar, iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que está em andamento em todo o país durante o mês de agosto. A ação busca intensificar medidas ostensivas, preventivas e repressivas para combater a violência de gênero, contando com o apoio de uma ampla rede de proteção composta por órgãos estaduais, municipais e federais.

Atendimento rápido da Polícia Militar evitou agravamento do caso

De acordo com o Portal da Polícia Militar, por volta das 20h30, a vítima acionou os PMs denunciando as agressões e informando que o companheiro estava alcoolizado e agressivo. Ao chegarem ao local, os policiais constataram os sinais visíveis da violência sofrida pela mulher. O suspeito foi detido e encaminhado à 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte Boa, onde permanece à disposição da Justiça.

Rede de proteção e incentivo à denúncia

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância de denunciar casos de violência contra a mulher. Qualquer pessoa pode acionar o disque 190 de forma imediata, garantindo o sigilo da identidade do denunciante. A ação rápida da comunidade, somada à atuação policial, é fundamental para interromper ciclos de agressão e garantir proteção às vítimas.

A Operação Shamar reafirma o compromisso do Estado e da sociedade no combate à violência de gênero, trazendo à tona a urgência de fortalecer cada vez mais os mecanismos de apoio, acolhimento e punição a agressores.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On