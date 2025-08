Operação Shamar: Homem é preso por lesão corporal e dano em caso de violência doméstica no interior do AM

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barreirinha, prendeu em flagrante, na quinta-feira (31/07), um homem de 19 anos acusado de lesão corporal e dano contra sua ex-companheira, em um caso de violência doméstica. A prisão ocorreu menos de uma hora após a denúncia, na residência da vítima, no município localizado a 331 quilômetros de Manaus.

A ação integra a Operação Shamar, deflagrada para todo o mês de agosto, com foco no enfrentamento à violência contra as mulheres no estado. Segundo o delegado Elton Vieira, a equipe foi acionada após denúncias anônimas que indicavam agressões dentro da casa da vítima.

No local, a mulher de 27 anos confirmou que foi empurrada contra a parede, resultando em lesões, e que o agressor também danificou seu celular. Ela ainda relatou que este não foi o primeiro episódio de violência sofrido.

“A rápida resposta da polícia mostra a importância da denúncia e da confiança da população no trabalho policial, fundamental para a eficácia das ações”, ressaltou o delegado Elton Vieira.

O suspeito foi autuado pelos crimes de lesão corporal e dano no contexto de violência doméstica e deverá passar por audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.