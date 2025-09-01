A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Operação Shamar: Polícia Militar do Amazonas prende sete homens por violência doméstica

Prisões ocorreram em diferentes zonas de Manaus e no município de Barcelos; em alguns casos, vítimas eram idosas

Por michael

01/09/2025 às 14:36

Ver resumo
Operação Shamar prende sete homens

Operação Shamar: Polícia Militar do Amazonas prende sete homens por violência doméstica – Foto: Polícia Militar

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu sete homens entre sábado (30) e domingo (31/08) em decorrência de ocorrências de violência doméstica registradas em Manaus e no município de Barcelos, distante 399 km da capital. As ações integram a Operação Shamar, voltada ao enfrentamento à violência contra a mulher, em parceria com órgãos estaduais, municipais e federais.

PUBLICIDADE

Operação Shamar

Coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Operação Shamar busca fortalecer ações ostensivas, repressivas e preventivas contra a violência de gênero. No Amazonas, o trabalho conta com o apoio da rede de proteção às mulheres e tem ocorrido de forma intensificada.

Ocorrências em Manaus

Entre os casos registrados na capital, dois chamaram atenção pela violência contra idosas.

  • No bairro Zumbi, zona leste, um homem de 38 anos foi preso após ameaçar a própria mãe, de 80 anos, porque ela se negou a dar dinheiro.

  • Já na zona sul, no bairro São Francisco, um homem de 52 anos foi detido por ameaçar a mãe, de 70 anos, com um facão.

Outras situações também exigiram intervenção policial:

PUBLICIDADE

  • No bairro Jorge Teixeira, zona leste, um homem de 30 anos foi preso após destruir móveis e tentar fugir da abordagem.

  • Na zona norte, em Nova Cidade, policiais flagraram um suspeito ameaçando a companheira com uma barra de ferro.

  • Ainda na zona leste, no bairro Japiim, um homem foi detido após agredir a companheira.

  • No bairro João Paulo, um jovem de 21 anos foi preso por agredir a namorada, de 19 anos. Ele portava um simulacro de arma de fogo no momento da prisão.

Ocorrência em Barcelos

No interior, em Barcelos, policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um homem de 35 anos no bairro São Sebastião. Ele agrediu a companheira e o padrasto após consumir drogas e álcool. O suspeito foi encaminhado à 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Orientação à população

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica. Informações podem ser repassadas pelo disque 190, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

Veja também: Wilson Lima anuncia maior investimento da história no Festival de Cirandas

Por: Mayara Leite – Redatora Seo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Policial que atirou no pé de entregador alega que disparo foi “acidental”

Policial foi afastado e responderá a processo administrativo.

há 1 minuto

Amazonas

“Tradicional” é campeã do Festival de Cirandas de Manacapuru de 2025

A melhor torcida do Festival de Cirandas de Manacapuru foi para a Ciranda Flor Matizada.

há 41 minutos

Polícia

Polícia destrói helicóptero usado pelo tráfico em Manaus

Destruição da aeronave foi necessária devido ao risco de reutilização pelo crime organizado

há 42 minutos

Polícia

Homem é preso com 20 kg de cocaína avaliados em R$ 1,5 milhão em Manaus

Investigação de 20 dias levou à prisão em flagrante e apreensão de veículos usados no tráfico

há 1 hora

Mundo

Maduro alerta sobre frota dos EUA com mais de mil mísseis apontada para a Venezuela

Maduro catalogou essa movimentação como “extravagante, injustificável, imoral e absolutamente criminosa”.

há 1 hora