Operação Shamar: Polícia Militar do Amazonas prende sete homens por violência doméstica

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu sete homens entre sábado (30) e domingo (31/08) em decorrência de ocorrências de violência doméstica registradas em Manaus e no município de Barcelos, distante 399 km da capital. As ações integram a Operação Shamar, voltada ao enfrentamento à violência contra a mulher, em parceria com órgãos estaduais, municipais e federais.

Operação Shamar

Coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Operação Shamar busca fortalecer ações ostensivas, repressivas e preventivas contra a violência de gênero. No Amazonas, o trabalho conta com o apoio da rede de proteção às mulheres e tem ocorrido de forma intensificada.

Ocorrências em Manaus

Entre os casos registrados na capital, dois chamaram atenção pela violência contra idosas.

No bairro Zumbi, zona leste, um homem de 38 anos foi preso após ameaçar a própria mãe, de 80 anos, porque ela se negou a dar dinheiro.

Já na zona sul, no bairro São Francisco, um homem de 52 anos foi detido por ameaçar a mãe, de 70 anos, com um facão.

Outras situações também exigiram intervenção policial:

No bairro Jorge Teixeira, zona leste, um homem de 30 anos foi preso após destruir móveis e tentar fugir da abordagem.

Na zona norte, em Nova Cidade, policiais flagraram um suspeito ameaçando a companheira com uma barra de ferro.

Ainda na zona leste, no bairro Japiim, um homem foi detido após agredir a companheira.

No bairro João Paulo, um jovem de 21 anos foi preso por agredir a namorada, de 19 anos. Ele portava um simulacro de arma de fogo no momento da prisão.

Ocorrência em Barcelos

No interior, em Barcelos, policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um homem de 35 anos no bairro São Sebastião. Ele agrediu a companheira e o padrasto após consumir drogas e álcool. O suspeito foi encaminhado à 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Orientação à população

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica. Informações podem ser repassadas pelo disque 190, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

Por: Mayara Leite