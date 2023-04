Operação Viagem Segura – Semana Santa registra fluxo superior a 27 mil passageiros

Redação AM POST

A Operação Viagem Segura – Semana Santa, realizada no período de 06 a 09 de abril, registrou que 27.907 pessoas utilizaram os serviços de transportes rodoviário e hidroviário intermunicipais. Os dados são da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), responsável pela ação nas principais entradas/saídas de Manaus e em três municípios do estado.

Em quatro dias, dos 27.907 passageiros, 11.558 optaram por deixar a capital, por meio do modal rodoviário e 8.676 pelo hidroviário. A Agência Reguladora contabilizou também o número de chegadas em Manaus, totalizando 7.673, sendo 3.287 no rodoviário e 4.386 no hidroviário. Ao todo, aconteceram 1.827 fiscalizações nos sistemas regulados pela Arsepam.

O diretor técnico da Arsepam, Erick Edelman, destacou que com a intensificação na fiscalização foram emitidos quatro autos de constatação. Dois registrados por atrasos nas saídas de ônibus que operam na modalidade regular (viagens entre terminais rodoviários) e outros dois ônibus da modalidade de fretamento eventual, por não estarem cadastrados junto à Arsepam.

Erick ressaltou que as irregularidades foram averiguadas no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus e Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174). Após o registro, o Departamento de Transporte Rodoviário (DETR), está avaliando se cabe o pagamento de multa ou até mesmo a cassação da autorização de operação no modal. Se a irregularidade for comprovada, a multa pode chegar a R$ 4.636,42 (no caso de reincidência, o valor dobra).

Rodoviário

No transporte rodoviário intermunicipal, 14.845 pessoas usaram o serviço para chegar a Manaus ou acessar outros municípios do estado. O posto com maior saída/chegada foi o da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), com 6.015. Por sua vez, o com menor incidência foi o de Careiro da Várzea, com 53 – número referente ao modal rodoviário.

Os demais postos registraram o seguinte quantitativo: Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, 4.045; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte, com 2.281; Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte, com 378; e Terminal Rodoviário de Itacoatiara, com 147.

Os destinos mais procurados foram Iranduba (3.076 usuários – 11,02%), Manaus (3.044 – 10,90%) e Manacapuru (2.104 – 7,5%), distantes respectivamente 27, 68 e quilômetros da capital.

Foram registradas 1.461 fiscalizações no modal, com 1.042 na Ponte Rio Negro; 258 na Barreira de Fiscalização Estadual; 117 na Rodoviária de Manaus; 28 no posto de Careiro da Várzea; 12 na Barreira da Avenida das Flores; e 4 na Rodoviária de Itacoatiara.

Hidroviário

O fluxo de passageiros no serviço de transporte hidroviário intermunicipal totalizou 13.062 e o número de fiscalizações chegou a 366.

As localidades mais procuradas foram as cidades de Careiro da Várzea (8.606 usuários – 30,83%), Parintins (373 – 1,33%) e Coari (326 – 1,16%), distantes respectivamente 25, 369 e 363 quilômetros de Manaus.

O posto com maior saída de pessoas foi o posto multimodal de Careiro da Várzea com 8.606 e 292 inspeções, seguido pelo Porto Público Privatizado de Manaus/Manaus Moderna, no Centro, com 4.456 e 74 fiscalizações.