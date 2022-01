Órgãos estaduais no governo do Amazonas estão proibidos de realizarem comemorações

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas reforçou, nesta quinta-feira (20/01), novas orientações aos órgãos públicos estaduais em razão do atual quadro da pandemia da Covid-19. As recomendações foram encaminhadas às secretarias, que deverão adotar as orientações internamente, de acordo com a essencialidade dos seus serviços.

Em ofício circular despachado pela Casa Civil e Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), a determinação é que haja reforço quanto ao uso de máscara de proteção individual, em tempo integral, tanto por servidores quanto frequentadores dos órgãos públicos, assim como a disponibilização de álcool 70% para quem estiver nas dependências dos prédios.

O documento segue com a solicitação da suspensão imediata de confraternizações e comemorações de qualquer natureza, que promovam aglomerações de pessoas nas dependências dos prédios públicos.

Outro reforço solicitado é a garantia dos servidores acima de 60 anos, bem como aqueles com comorbidades comprovadas, para que exerçam suas atividades em regime de teletrabalho.

Escalas de trabalho – O texto também reforça, desde que não haja prejuízo à prestação de serviço público e de medidas de precaução para a garantia da saúde das pessoas, a adoção de escalas de revezamento, por dias ou turnos alternados, mantendo em regime presencial, no mínimo 50% dos integrantes de cada setor, ressalva aos casos de serviços considerados essenciais

A orientação reforça ainda que o servidor que apresente qualquer sintoma relacionado à Covid-19, deve se dirigir, de imediato, ao atendimento médico mais próximo. E aqueles que habitam a mesma casa de pessoas com teste positivo, também realizem um teste de imediato.