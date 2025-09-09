Orquestra de Câmara de Manaus fará concerto inédito em aldeia indígena na Amazônia

Notícias do Amazonas – A floresta amazônica será cenário de um encontro histórico entre culturas. No dia 23 de setembro, às 17h30, a aldeia Cipiá, localizada no lago do Castanhal da Tatulândia, a 34 quilômetros de Manaus, receberá a primeira edição do projeto “Orquestra na Floresta”, promovido pela Prefeitura de Manaus por meio do Concultura.

Um momento histórico para a cultura brasileira

O presidente do Concultura, Tony Medeiros, ressaltou o caráter inédito da iniciativa. “Jamais uma Orquestra de Câmara tocou em uma aldeia indígena. Estamos fazendo história ao unir culturas e valorizar nossas raízes”, afirmou.

O projeto reunirá a Orquestra de Câmara de Manaus, criada em agosto deste ano, e o grupo de música indígena Cipiá. Povos kokama, tuyuka e dessano irão apresentar seus cantos e instrumentos tradicionais em diálogo com o repertório clássico.

Intercâmbio musical e troca de saberes

Segundo o Portal da Prefeitura de Manaus, o maestro Hermes Coelho, o concerto será mais que uma apresentação: “Vamos compartilhar música. A orquestra ouvirá os indígenas, eles ouvirão a nossa e, juntos, construiremos essa interação. Vai ser um grande crescimento para todos.”

O cacique Domingos também destacou a importância da ação para a comunidade: “É emocionante poder receber a orquestra. Esperamos que seja a primeira de muitas, para mostrar e divulgar nossas culturas.”

Cultura, identidade e diversidade em destaque

Durante a visita técnica de preparação, os indígenas ofereceram uma apresentação de boas-vindas, reafirmando o espírito de intercâmbio cultural. Para o padre Marcus Miranda, visitante da aldeia, trata-se de um momento inédito no universo musical: “É um casamento entre culturas, algo único.”

Mais que um concerto, a “Orquestra na Floresta” nasce como iniciativa para aproximar públicos distintos, valorizar o patrimônio imaterial indígena e democratizar o acesso à música clássica em territórios amazônicos.

