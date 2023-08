Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública do Amazonas faz pesquisa de satisfação voltada para a emissão da nova Carteira de identidade Nacional (CIN)

Com intuito de buscar melhorias na prestação de serviços voltados para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Ouvidoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas está percorrendo os postos de atendimento para realizar uma pesquisa de satisfação com o público.

Na terça-feira (22/08), os pesquisadores estiveram na unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), localizado na Avenida Desembargador João Machado, nº 4922, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

O ouvidor-geral do Sistema de Segurança Pública, Sérgio Augusto, acompanhou o trabalho de pesquisa e enfatizou a importância de escutar a população, a fim de que haja constantes melhorias no serviço prestado.

“A Ouvidoria está fazendo uma pesquisa de satisfação nos nossos postos de atendimento, que funcionam nos PACs, justamente para entender as dificuldades no atendimento para a emissão da nova identidade. A pesquisa também é para avaliar o atendimento do nosso servidor, com o objetivo de melhorar os serviços prestados pelo Sistema de Segurança Pública”, disse Sérgio Augusto.

Ainda conforme o ouvidor-geral, a pesquisa de satisfação deve ocorrer nos demais PACs de Manaus. “A pesquisa será feita nas outras unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão na capital, e é muito importante que a população participe dela, para que possamos ajustar o serviço de acordo com as necessidades apontadas”, ressaltou Sérgio Augusto.

Facilidade

O autônomo Wilson Campos compareceu ao PAC Alvorada para emitir a nova CIN dos filhos gêmeos. Ele falou sobre o trabalho da Ouvidoria e elogiou o novo formato adotado para emissão do novo documento. “Esse novo modelo é tudo de bom. Tá tudo modernizado. Muito bom mesmo”, falou.

Redação AM POST