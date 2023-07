Paciente diagnosticada com Lúpus volta a andar após tratamento no programa RespirAR

Renata Gamenha, de 29 anos, diagnosticada com Lúpus, em 2022, enfrentou um longo período de internação, perda de peso e paralisia antes de receber o atendimento especializado do Programa do Governo do Amazonas, o RespirAR. Após oito meses de acompanhamento, a paciente conseguiu recuperar sua rotina e voltar a andar, resultado do atendimento da equipe multidisciplinar de fisioterapeutas e educadores físicos do programa coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

“Esse é um programa que ganhou repercussão nacional e internacional. Quero parabenizar as pessoas que superaram esse momento difícil e se recuperaram com o auxílio do projeto e todos os profissionais que fazem essa grande iniciativa acontecer”, disse o governador Wilson Lima, ao ressaltar o trabalho realizado pelos profissionais que fazem parte do programa, que este ano foi ampliado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Satisfeita com o tratamento, Renata falou sobre os detalhes de todo o processo e agradeceu ao governo pela iniciativa. “O atendimento personalizado domiciliar (Home Care) foi essencial para o retorno a minha vida. Hoje, já estou fazendo atividade física, consigo cuidar da minha filha. Graças ao Programa RespirAR voltei a sorrir e a ter saúde, agradeço ao governador Wilson Lima por criar esse programa que tem alcançado muitas pessoas”, expressou Renata.

No início de 2022, a paciente começou a sentir dores intensas nas articulações das pernas, que gradualmente se espalharam pelos braços e mãos, deixando-a completamente paralisada e impossibilitada de sair da cama, a doença atingiu seus rins, tornando necessário um procedimento de hemodiálise. Durante cerca de 60 dias, ela lutou pela vida na UTI, perdendo 22 quilos e chegando a pesar apenas 37 quilos.

Após sua saída da UTI, Renata enfrentou um desafio ainda maior: recuperar suas habilidades básicas do dia a dia. Fazendo uso de cadeiras de rodas, a paciente recebeu atendimento especializado domiciliar de fisioterapia em casa, o Home Care. E, após um longo processo de reabilitação, finalmente voltou a andar novamente. Foram oito meses de acompanhamento com os profissionais de fisioterapia do Programa RespirAR.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Devido à gravidade da patologia e ao período de internação, Renata perdeu muita força muscular, então seu tratamento foi minucioso, foi o que explicou Ana Canto, fisioterapeuta do programa RespirAR da unidade da Vila Olímpica de Manaus. “Iniciamos um trabalho de fisioterapia motora e respiratória, avançando gradualmente para exercícios com maior carga. Foi um desafio para toda a equipe, mas, juntos, alcançamos um ótimo resultado”, disse.

Renata retomou sua qualidade de vida, voltou a trabalhar e realizar tarefas simples do dia a dia, como pentear o cabelo e andar. Reabilitada, a paciente recebeu alta da fisioterapia este mês e agora segue para a prática de atividade física na unidade do RespirAR na Vila Olímpica de Manaus, com acompanhamento com educadores físicos.