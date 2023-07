Pacientes do Hemoam passam a ter prioridade na marcação de exames de imagem pelo Sisreg

Pacientes da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) passaram a ter prioridade na marcação de exames de imagem, como tomografia e ressonância, pelo Sistema de Regulação (Sisreg). A medida foi alinhada recentemente com a central de regulação com o intuito de agilizar o diagnóstico de doenças onco-hematológicas e iniciar o tratamento precocemente.

A tratativa aconteceu durante reunião entre o gerente do Serviço de Atendimento Médico e Estatística do Hemoam (Same), Alexandre Torres, e a coordenação estadual do Sisreg no mês de junho. A decisão também contempla pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

“Nosso principal objetivo é priorizar nossos pacientes oncológicos, dando agilidade ao atendimento, reduzindo o tempo de diagnóstico, visto que esses pacientes precisam desses exames para estadiamento ou início do tratamento das doenças onco-hematológicas, principalmente os linfomas”, explicou Alexandre Torres.

Segundo o gerente, exames de imagem que não necessitem de contraste podem ser marcados quase imediatamente pelo sistema, enquanto exames que necessitam de contraste podem levar até um mês para serem autorizados pela rede.

Outra mudança diz respeito à categoria do Hemoam dentro do Sisreg, que passou de categoria fila de espera para procedimento regulado. A partir de agora um médico regulador avalia os encaminhamentos e autoriza as consultas de acordo com a urgência e gravidade do caso. Antes, o sistema marcava as consultas de forma automática conforme a ordem de inclusão das solicitações no Sisreg.

Outras mudanças

Durante a reunião, foi discutido sobre o protocolo hematológico para marcação de consultas. O documento está sendo elaborado pelo Hemoam e vai estabelecer critérios para marcação de consultas, visando priorizar casos oncológicos e encaminhando doenças do sangue benignas para outra unidade de saúde.

Pacientes grávidas e/ou com bebê com doença ou traço falciforme também passam a ter atendimento regulado pelo Sistema. Uma profissional de enfermagem será responsável por receber essas pacientes no Hemoam e fazer a primeira consulta, visando dar agilidade ao atendimento e encaminhando ao profissional especialista de acordo com a necessidade.

Por último, agora os profissionais médicos do Hemoam poderão fazer encaminhamentos de pacientes adultos a infectologistas, que antes não era possível. A medida é necessária devido à condição imunossuprimida desses pacientes, melhorando o atendimento multiprofissional a esses usuários.

“Todas essas mudanças são para beneficiar nosso paciente, para que ele tenha uma melhor assistência ambulatorial e de internação, então são necessidades do nosso dia a dia que a gente está buscando ações para melhoria na qualidade desse fluxo”, finalizou Alexandre Torres.

Redação AM POST