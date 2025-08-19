Pacientes do SUS passam a acessar resultados de exames do Delphina Aziz pela internet

Notícias do Amazonas – O Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) localizada na zona norte de Manaus, passou a disponibilizar resultados de exames laboratoriais e de imagem em plataforma online, aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O sistema permite o acesso a resultados de exames como tomografia, ressonância magnética, mamografia e raio-X, buscando dar mais agilidade aos tratamentos e conforto aos usuários.

Os laudos são disponibilizados no Portal do Paciente do hospital (https://chzn.org.br/portal-paciente). Os laudos já podem ser visualizados diretamente pelo computador, celular ou tablet, sem a necessidade de aplicativos, por quem realizar exames na unidade.

De acordo com a secretária de Saúde do Amazonas, Nayara Maksoud, a disponibilização de laudos de exames em plataformas digitais faz parte do processo de modernização da rede pública. “O Amazonas está dando um salto muito importante, graças à determinação e pioneirismo do governador Wilson Lima, que abraçou esse processo de digitalização do Sistema Único de Saúde que, no futuro, deve ser estendido para toda a rede. Tudo para ampliar o acesso e reduzir tempo de espera”, destacou.

Como acessar

Ao realizar um exame no Hospital Delphina Aziz, o paciente recebe um QR Code com login e senha para acessar o portal. Até maio deste ano, mais de 146 mil protocolos para resultados online haviam sido emitidos, e 13,9 mil pacientes retiraram seus exames pela plataforma.

Unidade da rede estadual de saúde do Amazonas, o Hospital Delphina Aziz é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH). No hospital são atendidos pacientes da capital, Manaus, e do interior do Amazonas. Entre os serviços realizados estão exames ambulatoriais, apoio ao diagnóstico e tratamento, e exames de alta complexidade e imagem, como ressonância, tomografia, ultrassonografia, radiologia, colonoscopia, eletrocardiograma e retossigmoidoscopia.

Tecnologia encurtando distâncias

Segundo o diretor operacional Norte do INDSH, José Batista, um dos principais benefícios da nova tecnologia é a possibilidade de os pacientes que moram em outras cidades do estado, poderem retirar os resultados dos exames sem a necessidade de se deslocarem até a capital. “A disponibilização dos resultados de exames totalmente online para pacientes do SUS é uma inovação que já demonstra impacto positivo na redução do tempo de espera dos usuários e na melhoria do atendimento como um todo”, complementa Batista.

Iomani Engelmann, diretor de Marketing e Comercial da Pixeon, empresa responsável pela implantação do sistema, explica que a inovação implementada no Hospital Delphina Aziz utiliza a solução ClickVita, desenvolvida pela health tech. A empresa é referência na América Latina em tecnologia em saúde. O ClickVita, afirma, é uma plataforma pensada para simplificar o acesso aos resultados de exames, tanto para os pacientes quanto para os médicos solicitantes.

“Com interface intuitiva, responsiva e de fácil navegação, permite a visualização dos laudos em PDF e, nos casos de exames de imagem, também o acesso às imagens. O paciente pode ainda compartilhar os resultados com outro profissional de saúde ou familiar, ampliando as possibilidades de cuidado e segunda opinião médica”, detalha o diretor.

Iomani Engelmann ressalta ainda que, além de beneficiar diretamente os usuários do sistema público, a ferramenta gera ganhos operacionais para a gestão hospitalar. “Há redução de custos com impressão, menor demanda por espaço físico para armazenamento e mais agilidade nos processos administrativos. Esta é uma demonstração clara de como a tecnologia pode contribuir para melhorar a jornada dos pacientes na rede pública de saúde, promovendo mais conforto, autonomia e eficiência”, diz.

Fotos: Evandro Seixas/SES-AM