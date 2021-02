Pacientes transferidos por força-tarefa retornam para Manaus curados da covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Venicio de Souza Dias e Janio Torres Barros são mais duas pessoas que superaram a covid-19, após serem transferidos para Vitória, capital do Espírito Santo, pela força-tarefa do Governo Estadual, em parceria com o Governo Federal. Com eles, são 224 pacientes recuperados que retornaram ao Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Os pacientes foram recebidos por familiares e por profissionais do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que em parceria com a Casa Militar, realiza o transporte de todos os pacientes que retornam até suas residências.

Transferidos – A operação conjunta que teve início dia 15 de janeiro, já transferiu 558 pacientes do Amazonas para 16 estados da federação, sendo 542 pacientes acometidos pela covid-19 e 16 pacientes oncológicos da Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon). A ação tem como objetivo melhorar o fluxo de atendimento na rede pública de saúde do estado, que nos últimos dias tem registrado uma diminuição no número de internações.

Interior – A força-tarefa está focada nos municípios do interior, que se encontram na fase roxa da doença. No sábado (13/02), o Governo do Amazonas transferiu, de Parintins para Manaus, 13 pacientes para continuarem o tratamento da covid-19 no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, localizado na zona norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa