Pagamento de dezembro dos servidores públicos do AM é antecipado pelo governo

O Governo do Amazonas realizou, nesta segunda (28/12) e terça-feira (29/12), a antecipação do pagamento dos servidores públicos dos dias trabalhados em dezembro. A partir de janeiro de 2021, o pagamento dos proventos será realizado sempre nos dois últimos dias úteis de cada mês.

O pagamento da última parcela do 13º salário, nos dias 15 e 16 de dezembro, também representou o compromisso do Governo com os profissionais atuantes na esfera estadual. Anteriormente, o Governo do Estado já havia antecipado o valor equivalente à primeira parcela para os dias 25 e 26 de junho, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Fundeb

O Governo do Amazonas também realizou, nesta terça-feira (29/12), o rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 26,7 mil professores, pedagogos e administrativos da rede pública estadual.

Ao todo, foram rateados cerca de R$ 142,6 milhões em forma de abono salarial com valores de R$ 4 mil a R$ 12 mil, dependendo do tipo de vínculo com a secretaria.