Amazonas

Pai adotivo doa rim e salva vida do filho em transplante no Amazonas

Luciano da Silva, de 37 anos, recebeu um rim doado por seu pai adotivo, Antônio da Silva, no Hospital Delphina Abdel Aziz, referência em transplantes renais no Amazonas.

Por Beatriz Silveira

10/08/2025 às 16:30

Notícias do Amazonas –  “Meu pai é meu herói. Ele me deu a vida duas vezes.” Com essa emoção, Luciano da Silva, de 37 anos, relata o gesto de amor do seu pai adotivo, Antônio da Silva, 57, que doou um rim para ele. Esse episódio é um dos muitos transplantes renais com doador vivo realizados no Hospital Delphina Abdel Aziz, referência da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Desde o início dos transplantes renais no Amazonas, a unidade já contabilizou 200 procedimentos bem-sucedidos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A média anual de atendimentos subiu de 30 para 100 pacientes, em comparação ao período em que o tratamento era feito via Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A secretária de Saúde, Nayara Maksoud, ressalta o compromisso do governo com a ampliação do acesso à doação e transplante de órgãos. “Essa história demonstra a capacidade técnica da rede estadual e o empenho do Governo do Amazonas em salvar vidas, fortalecendo políticas públicas que devolvem esperança às famílias amazonenses”, afirmou.

Luciano enfrentou uma longa batalha contra insuficiência renal, passando dois anos em hemodiálise após complicações graves. Durante esse tempo, Antônio esteve ao seu lado, oferecendo apoio incondicional e se dispondo a ser doador, mesmo sem vínculo sanguíneo.

Após exames, descobriu-se a perfeita compatibilidade entre eles, e a cirurgia foi realizada com sucesso. Hoje, Luciano comemora a nova vida: “Posso brincar com meu filho, sair com amigos e planejar o futuro, sem depender da hemodiálise.”

Esse caso reforça a importância das ações do Governo do Amazonas para ampliar e fortalecer a doação e transplantes no estado, beneficiando muitos amazonenses.

