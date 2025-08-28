A notícia que atravessa o Brasil!

Pai morre em acidente de trânsito enquanto levava filho para a faculdade no Amazonas

Amarildo da Silva Pinto, 58, levava filho quando moto em alta velocidade atravessou sinal vermelho.

Por Marcia Jornalist

28/08/2025 às 10:54

Notícias do Amazonas – Amarildo da Silva Pinto, 58 anos, faleceu na última quarta-feira (26) após grave acidente entre duas motocicletas no bairro Eduardo Braga II, em Itacoatiara (AM).

O ocorrido deu-se na rua Benjamin Constant, quando Amarildo levava seu filho à faculdade. Segundo relatos familiares, uma mulher pilotando outra moto com uma criança e um adulto na garupa desrespeitou o sinal vermelho e colidiu violentamente contra a motocicleta de Amarildo em um cruzamento.

O impacto arremessou as vítimas ao asfalto, e ambas as motos caíram sobre Amarildo. Ele sofreu traumatismo craniano grave e foi encaminhado em estado crítico ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo horas depois. Seu filho, que também estava na moto, sobreviveu.

Amarildo deixou esposa, seis filhos (incluindo uma menina de 10 anos) e dois netos. Membro ativo da Igreja Adventista do bairro, sua morte gerou profunda comoção na comunidade. O corpo será transladado para o Pará, seu estado natal, onde será sepultado ao lado de familiares.

O caso expõe riscos da imprudência no trânsito, especialmente em vias urbanas. Autoridades locais reforçam a necessidade de campanhas educativas e fiscalização de sinais, visando prevenir tragédias semelhantes. A polícia investiga as circunstâncias do acidente para apurar responsabilidades.

