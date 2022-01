Painel vai atualizar em tempo real as internações em leitos e UTI no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) publicou, nesta sexta-feira (28/01), o novo painel de monitoramento da rede hospitalar no Estado do Amazonas, com atualizações em tempo real. Neste painel constam os dados sobre a ocupação de leitos clínicos e de UTI, dos pacientes internados com diagnóstico de Covid-19 e por outras causas, nas unidades da rede pública estadual em Manaus e no interior.

Continua depois da Publicidade

O painel de leitos é atualizado conforme informações obtidas por meio de coletas eletrônicas automatizadas, a partir dos painéis de monitoramento das unidades. A qualidade da Informação é de responsabilidade dos gestores das unidades de Saúde. A disponibilidade de leitos está sujeita a bloqueios ou interdições administrativas comuns na gestão hospitalar.

“A determinação do governador Wilson Lima é pela transparência nos dados. Nós trabalhamos com prevenção antes da necessidade; preparamos leitos de retaguarda em outras unidades de saúde por precaução; e vamos observar o comportamento da variante Ômicron”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad.

No painel também constam informações sobre o nível dos tanques de oxigênio, bem como a demanda de toda a rede hospitalar, demonstrando como está o consumo médio diário dos tanques de oxigênio nas unidades da capital, além do total de pacientes que aguardam transferência para unidade de referência. As informações podem ser consultadas no Painel de Saúde, por meio do link http://painelsaude.saude.am.gov.br/.

Continua depois da Publicidade

Leitos – A capacidade instalada da rede estadual de saúde na capital é de 443 leitos de UTI, 340 UTI Geral e 103 UTI Covid-19, incluindo adultos e pediátricos; e 2.219 leitos clínicos, com 1.759 leitos clínicos gerais e 460 Covid-19. Cabe ressaltar que as porcentagens de ocupação dos leitos são dinâmicas e mudam a todo momento, conforme a reorganização da rede de saúde, com a abertura de novos leitos e a alta de pacientes, que ocorrem todos os dias.

Na terça-feira (25/01), o governador Wilson Lima anunciou a abertura de 56 novos leitos clínicos exclusivos para os casos de Covid-19 no Hospital Delphina Aziz. A unidade também vai abrir, até o dia 2 de fevereiro, 30 novos leitos de UTI Covid-19.

Continua depois da Publicidade

“Estamos remanejando os nossos recursos para o melhor atendimento da população, conforme o comportamento dessa nova variante. Os leitos de retaguarda não estão computados no boletim de internações. A partir do momento em que os leitos entrarem na contagem geral, a porcentagem de ocupação cai automaticamente”, informou o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad.