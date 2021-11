Pan-Amazônico de Oncologia ocorre nesta quinta e sexta-feira, com mais de 70 palestras on-line

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – Considerado o maior evento da região Norte sobre câncer, o 6º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia ocorre nesta quinta (11/11) e sexta-feira (12/11), em plataforma totalmente digital. O evento é organizado pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), e conta com mais de 70 palestras locais, nacionais e internacionais.

O congresso segue com inscrições abertas pelo site https://panamazonicodeoncologia.com até o dia do evento. O 6º Pan-Amazônico conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), dentre outros parceiros.

“Este é o maior congresso sobre Oncologia da região Norte. Teremos importantes discussões sobre a prevenção e o tratamento do câncer. Será uma grande oportunidade para estudantes e profissionais de saúde ouvirem especialistas do Brasil e do exterior sobre a Oncologia. É um evento que mostrará, ainda, a complexidade do tratamento oferecido na nossa Fundação Cecon”, disse o mastologista Gerson Mourão, diretor-presidente da FCecon.

O congresso reunirá, de forma virtual, participantes de vários estados do Brasil, além de 11 palestrantes internacionais, que irão abordar temáticas ligadas à Oncologia, como prevenção do câncer do colo do útero, genômica, qualidade de vida do paciente oncológico, autocuidado dos profissionais de saúde, cuidados paliativos e terapia da dor, humanização, inovações tecnológicas na prevenção e tratamento oncológico, oncogeriatria, além do 6º Congresso de Enfermagem Oncológica da Região Amazônica.

O evento será totalmente digital, um desafio para a organização do congresso, que já ocorre há dez anos no Amazonas e é realizado de dois em dois anos. A última edição foi a de 2019, reunindo mais de 1.500 participantes.

Os inscritos no Pan recebem, via e-mail, acesso ao hall do congresso, onde podem ingressar nos auditórios virtuais Rio Negro e Rio Solimões. As palestras ocorrem simultaneamente nos dois locais, das 8h às 18h (horário de Manaus). Ao fim das palestras, haverá o momento de discussão, coordenado por profissionais e pesquisadores da área da saúde. As palestras ficarão também disponíveis na plataforma on-line por 30 dias após o evento.

“Estamos muito satisfeitos com a qualidade das palestras que serão proferidas e estamos ansiosos pelos momentos de troca de experiência e aprendizado que poderemos oferecer à comunidade profissional e acadêmica. Além disso, animados com a aula magna que será aberta ao público pelo canal no YouTube do Pan (https://m.youtube.com/channel/UCbntbI2rFklpz5x8x7MFrRg) e que será feita por uma paciente que irá compartilhar sua experiência e trajetória de enfrentamento sendo protagonista do seu próprio tratamento. Muitas lições de vida serão compartilhadas”, disse Kátia Torres, diretora de Ensino e Pesquisa (DEP/FCecon) e presidente do congresso.

O congresso tem 84 trabalhos aprovados pela Comissão de Trabalhos Científicos do Pan. Em forma de e-poster, os congressistas apresentarão seus trabalhos nas áreas de pesquisa básica/translacional, cirurgia oncológica, oncologia clínica, bases biológicas e moleculares das neoplasias, multidisciplinaridade em Oncologia, tecnologia e inovação em saúde e epidemiologia, prevenção e controle do câncer.

O 6º Pan-Amazônico irá premiar os melhores trabalhos em cada eixo temático e todos os resumos aprovados serão publicados na revista Scientia Amazonia, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).