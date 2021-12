Panasonic anuncia produção de cooktop no Polo Industrial de Manaus em 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em reunião com representantes da Panasonic, na quarta-feira (08/12), conheceram as estratégias atuais da companhia e também o novo produto que ela deve começar a fabricar a partir de 2022, em suas instalações do Polo Industrial de Manaus (PIM): o cooktop por indução.

Trata-se de um produto com tendência global para melhor utilização de espaços compactos e para facilitar a vida moderna.

Para o titular da Sedecti, Jório Veiga, a novidade trazida pela Panasonic aponta um cenário muito positivo de diversificação para o PIM, bem como para o mercado nacional.

“A presença da Panasonic no PIM é de muita satisfação para nós. Eles sempre oferecem produtos de alta tecnologia e com qualidade reconhecida mundialmente, além de uma estratégia voltada para o futuro e bem estar das pessoas. A apresentação desse novo projeto é muito importante, pois é algo inovador que deve durar bastante no mercado e traz diversificação para o portfólio do nosso PIM”, apostou o secretário.

Ambiente de negócios – A Sedecti vem ampliando, cada vez mais, o ambiente de negócios, aumentando o leque de contatos com novos investidores no intuito de ampliar e diversificar o mercado de fábricas e investimentos para o Amazonas, garantindo assim, mais emprego e renda para a população, além de contribuir para a retomada da economia no Estado.