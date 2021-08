Panasonic encerra linhas de produção de TVs e fecha 130 postos de trabalho na ZFM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após 40 anos, a marca japonesa Panasonic anunciou nesta quarta-feira (11) que vai encerrar a produção e a venda de TVs no Brasil. A notícia foi confirmada por Tilt com a assessoria de imprensa da empresa no país.

Até dezembro, 130 funcionários serão demitidos, de um total de 2.400 colaboradores. Nenhuma fábrica será fechada, porém. Segundo a Panasonic, o fim da produção e venda de TVs será consumado até o final do ano, mas “o consumidor não ficará sem assistência”. Trata-se, segundo a empresa, de uma decisão de estratégia global.

A fábrica de empresa é considerada uma das mais tradicionais do Polo Industrial de Manaus (PIM) e atua na região desde 1981, quando começou a distribuir televisores e ar-condicionados na América do Sul.

Segundo a empresa a fábrica de Manaus, onde as TVs da marca são montadas, vai se concentrar em micro-ondas e outros produtos de linha branca. A empresa ainda tem uma unidade em Extrema (MG), onde são produzidas geladeiras e máquinas de lavar; em São José dos Campos (SP), onde são produzidas pilhas; além de um escritório administrativo em São Paulo (SP).

A decisão da Panasonic de encerrar a produção de TVs no Brasil vem quase um ano após outra marca japonesa tomar o mesmo caminho. Em setembro do ano passado, a Sony anunciou o fim de seus televisores no país após 48 anos.