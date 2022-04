Para comemorar 40 anos de Rio Preto da Eva, Wilson Lima libera fomento e entrega equipamentos ao setor primário

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Como parte da programação para comemorar os 40 anos de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), nesta sexta-feira (01/04), o governador Wilson Lima liberou fomento e entregou equipamentos para associações de produtores rurais e para Prefeitura da cidade, ampliando apoio ao setor primário. Parte das entregas ocorreu durante a programação da 5ª Feira da Piscicultura, organizada pelo Município com apoio do Governo do Amazonas.

“Nós estamos aqui para combater o desemprego. O nosso povo é trabalhador. O nosso povo tem disposição para acordar cedo. Nosso povo tem disposição para cultivar laranja, tem disposição para montar o tanque para a piscicultura”, destacou o governador.

Recepcionado no município pelo prefeito Anderson Souza, o governador visitou a cidade acompanhado dos deputados federais Marcelo Ramos e Átila Lins, da deputada estadual Alessandra Campelo e do deputado estadual Berlarmino Lins, além do prefeito de Novo Airão, Frederico Jr.

Por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), houve o repasse de uma máquina de beneficiamento de laranja para a Prefeitura de Rio Preto da Eva, um investimento de R$ 363 mil que vai atender 200 produtores rurais de forma direta e 600 de forma indireta. A máquina faz a lavagem, o polimento e a classificação das laranjas e tem a capacidade de processar 17 mil frutos por hora.

Por meio de um Termo de Convênio com a Prefeitura, Governo do Amazonas repassou R$ 204 mil para a realização da 5ª Feira de Piscicultura, principal programação do município para comemorar o aniversário da cidade. Na quinta-feira (31/03), o Estado apoiou a realização de palestras e mesas redondas sobre piscicultura.

Por meio do Fundo de Promoção Social (FPS), foi repassado um trator agrícola para a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Nova Esperança (Aspones). A entidade recebe o maquinário por ter participado do edital para o setor primário do FPS e o valor do equipamento é de R$ 140 mil. São 90 associados que cultivam laranja, pera, macaxeira, mandioca, coentro, cebolinha e couve.

“Vai ser muito útil para nós na produção, na melhora da terra para que o produtor produza melhor. Com o trator nós vamos poder aumentar nossa produção de 25% a 30%”, disse Verenildo Oliveira, presidente da Aspones.

Crédito – Ainda nesta sexta-feira, por meio de uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), o Estado irá aplicar R$ 289,6 mil em crédito rural em Rio Preto da Eva.

São 16 projetos de crédito, sendo oito para pesca artesanal, um para o cultivo de mamão, três para custeio da atividade de mandioca e um para aquisição de 100 toneladas de calcário. Os agricultores são das comunidades Tiririca, Miriti, Baixo Rio Preto da Eva e Projeto de Assentamento Iporá.

Cartão do Produtor – Trinta agricultores receberam o Cartão do Produtor Primário (CPP). O documento viabiliza a isenção de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), descontos na aquisição de insumos, maquinários agrícolas e descontos na conta de energia elétrica.

Feira – O governador Wilson Lima anunciou a revitalização da Feira de Produtos Regionais do município. A feira, coordenada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), completou sete anos e receberá novos expositores, mesas, faixas de identificação, além de novos coletes e bonés para os feirantes.

O governador fez a entrega de uma picape Ford Ranger, com tração 4X4, à Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Adaf). O veículo vai reforçar as ações de defesa agropecuária e vegetal já realizadas pelos servidores nas áreas mais afastadas. O escritório local é responsável, por exemplo, por atividades relacionadas à vigilância da febre aftosa e inspeção de produtos de origem animal.