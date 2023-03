Para evitar surto, equipes de saúde intensificam combate a focos de dengue no Amazonas

Redação AM POST

A Vigilância em Saúde do Amazonas segue monitorando in loco a dengue em municípios do estado. Nessa primeira quinzena de março, os técnicos estiveram nos municípios de Jutaí, Tabatinga e Tonantins, que possuem áreas consideradas de risco para a proliferação do mosquito Aedes aegypti e para a transmissão da dengue. A ação tem como objetivo controlar e prevenir a doença que pode causar complicações graves.

As equipes são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), e visitam os municípios do estado para verificar a presença do mosquito transmissor, dando suporte às secretarias municipais de saúde, e para orientar a população sobre as medidas preventivas contra a doença.

O chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP, Alexsandro Melo, destaca que o Amazonas se encontra em período sazonal para a dengue. “Estamos em constante monitoramento, mas a sazonalidade segue até maio ou junho. Então, a Vigilância em Saúde estadual se mantém em alerta junto aos municípios”, disse.

De acordo com Elder Figueira, chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-RCP, a ação é fundamental para evitar surtos de dengue. “Estamos intensificando as ações de prevenção e controle da dengue, para evitar que a doença se espalhe e cause complicações para a população”, afirmou.

Entre as ações realizadas em Jutaí, Tabatinga e Tonantins, estão os acompanhamentos das atividades realizadas pela Vigilância em Saúde e pela Atenção Primária municipais. Além disso, os profissionais estão trabalhando de forma intensiva nessas localidades, verificando possíveis criadouros do mosquito transmissor, atuando com borrifações quando necessário e orientando a população sobre as medidas preventivas.

Dengue

A Vigilância em Saúde estadual reforça a importância da colaboração da população nesse processo de prevenção e controle da dengue. A dengue é uma doença que pode ser evitada com medidas simples, como a eliminação de criadouros do mosquito transmissor, como água parada em recipientes, pneus e garrafas. Além disso, é importante usar repelentes e telas de proteção em portas e janelas.

A população do Amazonas deve ficar atenta aos sintomas da dengue, como febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e nas articulações e manchas vermelhas na pele. Em caso de suspeita da doença, é importante procurar um serviço de saúde para receber o diagnóstico correto e o tratamento adequado.