Amazonas

Paratleta amazonense conquista prata na Copa do Mundo de Halterofilismo no Chile

Lucas, que integra o programa Bolsa Esporte Estadual, contou com o apoio do Governo do Amazonas em sua preparação.

Por Jonas Souza

19/08/2025 às 16:07

Notícias do Amazonas  – O amazonense Lucas dos Santos brilhou na Copa do Mundo de Halterofilismo, disputada entre os dias 15 e 17 de agosto, em Santiago, no Chile. O paratleta conquistou a medalha de prata na categoria até 49kg, ao levantar 148kg, resultado que reforça sua ascensão no cenário internacional do powerlifting paralímpico.

Lucas, que integra o programa Bolsa Esporte Estadual, contou com o apoio do Governo do Amazonas em sua preparação. O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, destacou o impacto dos investimentos públicos no desempenho dos atletas:

“Essa conquista reforça a importância dos investimentos do Governo do Estado no esporte e mostra que o Bolsa Esporte Estadual está contribuindo diretamente para que nossos atletas alcancem novos patamares. Seguiremos incentivando e apoiando cada vez mais os talentos amazonenses”, afirmou.

A prata veio em uma disputa acirrada. O também brasileiro Marco Túlio levou o ouro, enquanto o venezuelano José Monteiro Ortiz ficou com o bronze. Para Lucas, a medalha representa mais que um pódio:

“Sempre digo que ser campeão não é apenas conquistar o primeiro lugar, mas alcançar os objetivos que traçamos. Conquistar uma medalha, seja de ouro, prata ou bronze, é motivo de orgulho para todos nós e mostra que o trabalho realizado aqui no Amazonas está dando resultados”, declarou o atleta.

Rumo ao Mundial e Los Angeles 2028

Após a conquista no Chile, Lucas dos Santos volta o foco para o Cairo 2025 Elite World Championships, que acontecerá no Egito entre os dias 11 e 18 de outubro. O torneio reunirá os principais nomes da modalidade e será uma etapa decisiva no ranking de classificação para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

Ainda em 2025, o amazonense disputará também o Campeonato Brasileiro de Halterofilismo, no qual pretende confirmar sua evolução e manter-se entre os dez melhores do mundo na categoria até 49kg.

“A minha meta é chegar muito forte no Mundial. No fim do ano também teremos o Campeonato Brasileiro, mas meu principal objetivo é estar entre os dez melhores do mundo ainda em 2025. Quero seguir evoluindo no ranking internacional e continuar firme na luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028”, completou Lucas.

