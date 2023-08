Paratleta amazonense de halterofilismo garante vaga no Parapan-Americano do Chile

Destaque no Parapowerlifting do Chile 2023, a paratleta Maria de Fátima garantiu a classificação para o Parapan-Americano, que acontece no mês de novembro, em Santiago, no Chile. Com apoio do Governo do Amazonas, a esportista de halterofilismo é integrante do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

“O Governo do Amazonas está focado em revelar grandes paratletas para o cenário internacional e o desempenho da Maria de Fátima, que faz parte do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, é o reflexo desse compromisso”, comentou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Maria de Fátima conquistou duas medalhas de prata na competição internacional, na categoria até 67 kg, além do título de melhor atleta do campeonato e a maior somatória de pontos no peso total de barras. Natural do Município de Tefé (a 523 km de Manaus), a paratleta é praticante de halterofilismo há 4 anos.

“Atingi a meta que eu queria e carimbei meu passaporte ao Parapan Americano. Só tenho de agradecer ao apoio do governador Wilson Lima por todo apoio à nossa modalidade”, comentou Maria de Fátima, que fez o levantamento de peso de 124kg.

Outros paratletas que também se destacaram na disputa foram os amazonenses Lucas dos Santos que conquistou medalha de prata, e Eduardo Dantas garantindo a quarta colocação da competição. O campeonato internacional que envolveu países das Américas foi organizado pelo Comitê Paraolímpico do Chile, reunindo delegações do Brasil, Argentina, Colômbia e México.

Próximos desafios

Antes de embarcar para Santiago em busca do título no Parapan, a tefeense Maria de Fátima participa do Mundial de Halterofilismo em Dubai, no final do mês de agosto.

Redação AM POST