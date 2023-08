Parceria entre a Secretaria de Educação e UEA aproxima alunos da rede estadual do ensino superior

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar segue em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para ampliar o processo de inscrição dos alunos da rede estadual nos exames de admissão da universidade. Entre a produção de conteúdos, com informações sobre os vestibulares com o “Projeto Ampliar” e a realização de mutirões de inscrição nas escolas da rede com o “UEA Day”, a parceria pretende alcançar todas as unidades de ensino do Amazonas que oferecem o Ensino Médio.

O “Projeto Ampliar” tem o objetivo aumentar o acesso ao Ensino Superior dos alunos de escolas públicas do Amazonas. A iniciativa foi idealizada depois que a equipe da Comissão Geral de Concursos da UEA observou que os estudantes apresentavam dificuldades no processo de inscrição, o que, em muitos casos, levava a exclusão do certame.

Liderado pelo diretor da Comissão Geral de Concursos da UEA, o professor Jonas Oliveira, o “Projeto Ampliar” chega às escolas com a parceria entre coordenadorias, gestores e Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam).

Nas escolas, o programa chega presencialmente por meio da equipe pedagógica da própria unidade, que realiza mutirões para sanar dúvidas sobre os vestibulares, com o auxílio da equipe da UEA. Já em relação aos conteúdos gravados nos estúdios do Cemeam, os mesmos são distribuídos para milhares de alunos de todo o Amazonas por meio do Ensino Mediado.

“Queremos levar a informação sobre como se dá todo o processo do Vestibular e do SIS, para quando o aluno for realizar a inscrição, já saiba sobre edital, datas, documentações, e faça uma prova tranquila. As pessoas esquecem de detalhes importantes, e nosso trabalho é deixar isso no imaginário das pessoas”, ressaltou Jonas.

UEA Day

O “UEA Day” é outra iniciativa que surge da parceria entre Secretaria de Educação e UEA. A ideia é que, no próximo dia 28 de agosto, todas as 315 escolas da rede estadual, que oferecem o Ensino Médio, realizem um mutirão de inscrição com aqueles estudantes que ainda não finalizaram o processo.

“Além de realizarmos o processo de inscrição para aqueles que ainda não tiveram a iniciativa, também iremos acompanhar o status daqueles que já iniciaram” destacou a assessora pedagógica da secretaria executiva adjunta pedagógica da Secretaria de Educação, Aparecida Carvalho.

Cronograma

Os alunos têm até às 17h do próximo dia 31 de agosto para realizar suas inscrições no Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2023. Os boletos de inscrição podem ser pagos até o dia 1º de setembro, mas precisam ser gerados no dia anterior. Em relação aos alunos estrangeiros, a gerente da Comissão Geral de Concursos da UEA, Mônica Costa, explica sobre as especificidades do processo.

“Os alunos estrangeiros que realizaram o Ensino Médio em outro país podem se inscrever tranquilamente, sem quaisquer diferenças. Em caso de aprovação, o estudante precisa realizar o processo de revalidação do diploma na própria Secretaria de Educação”, informou Mônica.

As provas serão realizadas nos dias 22, 23 e 24 de outubro. No primeiro dia, as provas aplicadas são as do SIS, enquanto que o Vestibular acontece nos dias seguintes. O resultado do certame será divulgado no dia 07 de dezembro.

No total, a UEA oferece 5.686 vagas, sendo 3.429 para o Vestibular (1.155 capital e 2.274 interior) e 2.257 vagas para o SIS (770 capital e 1.487 interior). São 127 cursos oferecidos em 32 municípios, sendo 48 cursos destinados à capital e 79 cursos ao interior. Além disso, a UEA oferece 1.142 vagas para PcDs e 344 vagas para indígenas.

