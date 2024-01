Parceria entre construtoras e Governo do Amazonas deve impulsionar mercado imobiliário

Notícias do Amazonas – As cinco construtoras Capital, Direcional, Terra Andina, MRV e RD apresentaram 13 empreendimentos com mais de 1.106 unidades habitacionais para as famílias elegíveis ao programa “Amazonas Meu Lar”, incluindo a linha “Subsídio Entrada do Meu Lar”. Com a parceria, o Governo do Amazonas irá complementar o sinal que precisa ser dado pelo comprador em unidade habitacional financiada com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do programa federal Minha Casa, Minha Vida.

Para o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi), Hélio Alexandre, a iniciativa vai favorecer o mercado, já que o sinal de entrada do imóvel é fundamental para dar andamento na compra.

“Manaus é uma cidade em que as pessoas gostam de comprar imóveis, mas estava faltando essa pequena parte que acaba sendo grande para muitas pessoas e também para as construtoras, que era a falta do sinal que dificultava. Isso vai gerar mais empregos e vai gerar mais moradias. O governo faz a parte dele e agora ele vai fazer a parceria da política habitacional com as empresas construtoras do estado e da cidade”, disse o vice-presidente.

O programa Amazonas Meu Lar é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Superintendência de Habitação (Suhab) e Secretaria de Estado de Cidades e Territórios (Secti).

O recurso vai complementar a entrada do apartamento financiado diretamente com as construtoras. Para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.640,00, o valor do subsídio é de R$ 35 mil. E para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00, será de R$ 30 mil. Para as famílias da Faixa 1, o valor do imóvel que poderá ser oferecido para financiamento é de R$ 198 mil. E para a Faixa 2, é de R$ 240 mil.

O secretário da Sedurb, Fausto Júnior, enfatizou que além da solução do déficit habitacional, a parceria do Estado com a iniciativa privada impulsiona a economia com boas expectativas para os próximos anos.

“A gente percebe que a partir desse processo, do encorajamento para que as empresas venham a construir, nós estaremos impulsionando a nossa economia de forma significativa, com a geração de emprego, com a geração de 4 bilhões de reais inseridos na economia, que será o investimento previsto nos próximos anos do programa”, disse o secretário.

Famílias contempladas

As famílias elegíveis para essa linha sairão da lista de 162 mil pré-cadastrados no programa. Atualmente, o processo está na fase de análise de dados para a formação do ranking, conforme os critérios de prioridade definidos para o Amazonas Meu Lar.

A lista dos empreendimentos credenciados será publicada no site do programa www.amazonasmeular.am.gov.br. Os selecionados poderão consultar, escolher o apartamento e depois ir à construtora/incorporadora. Após essa etapa, serão encaminhados a um correspondente bancário para realizar a análise de crédito necessária.

Amazonas Meu Lar

Em 2023, o governador Wilson Lima lançou o Amazonas Meu Lar, o maior programa habitacional da história do estado. Estimado em R$ 4,7 bilhões para execução nos próximos anos, o programa prevê 24 mil soluções definitivas de moradia para a população de baixa renda, sendo 22 mil novas unidades habitacionais, além da regularização de 33 mil imóveis por meio da entrega de títulos definitivos.

Redação AM POST