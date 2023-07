Parceria entre Governo e Prefeitura garante manutenção de parques construídos pelo Prosamin

Quem passa pelas praças e parques construídos pelo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin) já começa a notar que os ambientes estão mais bem cuidados. A mudança é fruto de um convênio firmado entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, por meio do qual o Estado está repassando R$ 10 milhões para apoiar o Município na conservação de 31 espaços públicos.

O convênio é administrado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), que já repassou 50% do valor à Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp), responsável por realizar os serviços de manutenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, o convênio está inserido em um protocolo de intenções assinado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, em outubro de 2021, e prevê a conservação e manutenção de 12 parques e 19 praças.

Os espaços foram construídos pelo Governo do Estado, através do Prosamin, e repassados para gestão da Semulsp. “O convênio 29/2022 beneficia mais de 2 milhões de pessoas, e demonstra a importância do trabalho integrado para a conservação dos espaços públicos na cidade. É motivo de orgulho perceber que este trabalho conjunto tem garantido a manutenção destes equipamentos, para que a população de Manaus possa ter áreas adequadas para lazer”, destacou o secretário.

Entre os principais itens previstos no convênio, estão a manutenção das coberturas dos pontos de venda, dos sanitários e posto administrativo; pintura; substituição e reparo em bancadas, divisórias, louças e metais; pintura de piso e alambrados de quadras esportivas; reparo e manutenção de esquadrias; iluminação pública; manutenção de calçadas e ciclovias; paisagismo, além da limpeza diária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Investimento e continuidade

Segundo o subcoordenador Setorial Jurídico e de Relacionamento Institucional da Sedurb, Francisco Soares, o apoio financeiro é apenas o pontapé inicial para que a administração municipal consiga manter estes espaços sempre em bom estado de conservação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Existe um dispositivo no nosso acordo de cooperação, para que seja incluído no orçamento municipal rubrica para o custeio das despesas decorrentes das ações de manutenção de todos esses espaços. A expectativa é que, a partir do ano que vem, a Prefeitura, com recursos próprios, dê continuidade a essa gestão”, destacou o subcoordenador.

Além da limpeza e conservação das praças e parques, a parceria entre Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus, por meio da Sedurb/UGPE, inclui ações como o programa Asfalta Manaus; o Programa de Reestruturação e Qualificação do Transporte Público do Município de Manaus, que resultou na implantação do Passe Livre Estudantil; e a reforma de 29 feiras e mercados na zona norte da capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Praças e parques são contemplados pelo convênio 29/2022:

• Parque linear das Cacimbas (São Raimundo)

• Galeria Afluente Mestre Chico II (Cachoeirinha)

• Parque Igarapé do SESC (Flores)

• Parque Manaus II (Praça 14)

• Parque Igarapé da Freira (Japiim)

• Parque Desembargador Paulo Jacob (Centro)

• Parque Linear Beira Rio (Santa Luzia)

• Parque Kako Caminha (Presidente Vargas)

• Parque Largo Mestre Chico (Praça 14)

• Parque Linear das Cacimbas (São Raiumundo)

• Parque Bittencourt (Centro)

• Parque das Araras (Praça 14)

• Praça Elza Simões de Oliveira (Centro)

• Praças 1, 2,3,4,5, 6 e 7 Presidente Dutra (São Raimundo / Glória)

• Praças 1, 2,3 e 4 Luiz Antony (Presidente Vargas)

• Praças 1 e 2 Luiz Antony Castalhana (Presidente Vargas)

• Praça Walter Rayol (Presidente Vargas)

• Praça 02 – Américo Loureiro (São Raimundo)

• Praça 03 – Mirante Rio Negro (São Raimundo)

• Praça 04 – Sagrado Coração (São Raimundo)

• Mirante Leonardo Malcher (Aparecida)