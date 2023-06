Parintins 2023: Arsepam inicia fiscalização de embarcações durante festival folclórico

O serviço oferecido aos passageiros nas embarcações que chegam e deixam Parintins está sendo fiscalizado, desde esta quarta-feira (28/06), pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) no porto do município (a 369 quilômetros de Manaus). Os trabalhos integram as atividades da Operação Parintins 2023 e seguem até o dia 3 de julho na Ilha Tupinambarana.

As equipes do Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) da Arsepam estão no porto do município, juntamente com outros órgãos estaduais e federais, entre eles o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); a Polícia Turística da Polícia Militar (Politur); e o Grupo de Trabalho da Construção Naval do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM).

O diretor-presidente da Agência Reguladora, João Rufino Júnior, destacou que a operação acontece de forma simultânea em vários pontos da capital e do interior do estado, como forma de propiciar segurança a todos os torcedores dos bumbás Caprichoso e Garantido que optam por ir ao município por meio de embarcações de médio e grande porte.

O gestor explicou que os trabalhos na operação iniciaram no dia 20 de junho em Manaus, sendo agora desenvolvidos também em Parintins. Segundo Rufino, a intensificação das fiscalizações é fundamental devido ao grande fluxo de pessoas em deslocamento para o evento.

Ao todo, 181 embarcações receberam o passe emitido pela Marinha do Brasil e estão autorizadas a efetuar viagens a Parintins.

Na capital, a Arsepam conta além da Politur, com o apoio da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Turistódromo

Na Praça da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Parintins, a Arsepam conta com um estande no Turistódromo, espaço dedicado ao turista e que abriga serviços de atendimento de órgãos e instituições parceiras.

No local, servidores explicam a competência da Agência Reguladora do Amazonas em mediar, controlar e regular os serviços públicos de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros e gás natural (GN) canalizado.

Também é feito no Turistódromo o “desafio” (challenge) de toadas dos bumbás Caprichoso e Garantido, brincadeira desenvolvida pela Arsepam, que conta ainda com um quiz de perguntas sobre os anfitriões da festa. Quem acertar a pergunta ganha um dindim temático – na Ilha, a delícia gelada é conhecida como flau.

Ainda no estande, servidores da Ouvidoria da Arsepam realizam uma pesquisa de satisfação sobre as atividades reguladas. Os dados coletados serão utilizados em relatórios de análise das atividades. A Ouvidoria do órgão pode ser acionada por meio do número telefônico (92) 98408-1799 (atende no WhatsApp 24 horas).

Redação AM POST