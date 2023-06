Parintins 2023: Cosama inicia distribuição de água gratuita em Parintins

O governo do Amazonas, por meio da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), iniciou na terça-feira (27/06), a ação Águas nas Torcidas 2023 com distribuição gratuita de copos temáticos de água tratada nos pontos turísticos da cidade.

A equipe operacional da Companhia, em parceria com a equipe de tricicleiros, estarão nas ruas de Parintins durante a do 56º Festival Folclórico de Parintins.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste ano, a ação conta com um total de 250 mil copos para distribuição, além de uma máquina purificadora de água no turistódromo, onde o público em geral poderá se hidratar com água gelada distribuídas em copos biodegradáveis, uma forma de propagar as campanhas de sustentabilidade.

A tricicleira Jocirene Cavalcante, que trabalha na área do turismo há nove anos, afirma que a parceria do Governo do Estado com as associações dos tricicleiros é muito importante.

“A parceria do governo com a gente é boa demais, inclusive eles tem nos ajudado desde o período da pandemia, pois não podíamos trabalhar e tivemos um grande apoio, e com a parceria junto com a Cosama é melhor ainda, afinal já é o segundo ano que eu estou tendo essa oportunidade de participar da ação ganhando uma renda a mais, e ainda nos divertimos com a distribuição de água gratuita para os torcedores, no ritmo do dois pra lá e dois pra cá. Eu gosto mesmo é de estar com o público”, disse Jocirene.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST