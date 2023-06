Parintins 2023: Em dez dias, mais de 21 mil pessoas utilizaram embarcações intermunicipais para chegar ao Festival Folclórico

Mais de 21 mil pessoas utilizaram o transporte hidroviário intermunicipal de passageiros para vir até Parintins (a 369 km da capital). O dado da Operação Parintins 2023 foi levantado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), responsável por coordenar e fiscalizar esse modal.

Ao todo, 21.138 pessoas deixaram os municípios do Estado em direção à Ilha Tupinambarana, no período de 20 de junho até o fim da manhã desta quinta-feira (29/06). Sessenta e sete embarcações passaram por fiscalização das equipes do Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) da Arsepam, em parceria com outros órgãos da estrutura do governo estadual e federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-presidente da Agência Reguladora, João Rufino Júnior, destacou que até o presente momento não ocorreram grandes intercorrências nas embarcações que prestam o serviço de transporte intermunicipal. Contudo, ele salienta que o fluxo de passageiros deve apresentar um aumento significativo a partir desta sexta-feira (30/06).

O gestor adiantou, ainda, que 181 embarcações receberam o passe emitido pela Marinha do Brasil, estando assim aptas a efetuar viagens ao município dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Começo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As fiscalizações da Arsepam iniciaram no dia 20 de junho em Manaus, no porto da capital e na Manaus Moderna, ambos no Centro, e em 28 de junho no Porto de Parintins.

Na Ilha, a Arsepam conta com o quantitativo de 20 servidores. Os trabalhos seguirão até o dia 3 de julho em Manaus e na Ilha da Magia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ouvidoria

Os usuários de embarcações intermunicipais podem efetuar denúncias para a Ouvidoria da Arsepam, por telefone, pelo 0800 280 8585 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h) e pelo (92) 98408-1799 (possui o WhatsApp 24 horas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O órgão atende on-line, por meio do Sistema de Ouvidorias (Fala.BR); ou pelo e-mail institucional [email protected]; pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC); e pelas redes sociais no @arsepamamazonas.

Em Parintins, a população pode fazer suas manifestações e considerações na sala da Arsepam no porto do município até o dia 3 de julho, assim como no estande da autarquia no Turistódromo, espaço dedicado ao turista e que abriga serviços de atendimento de órgãos e instituições parceiras.