Parintins 2023: Festa dos Visitantes tem esquema de segurança reforçado

O Governo do Amazonas, por meio das forças de segurança do estado, reforçou o esquema de segurança para a Festa dos Visitantes, que antecede o 56 Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Mais de 370 servidores da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Detran vão atuar no evento que ocorre nesta quinta-feira (29/6).

As entradas e saídas do Bumbódromo de Parintins serão monitoradas por meio de um sistema com 22 câmeras de reconhecimento facial, além das Plataformas de Monitoramento Elevadas instalado em dois pontos no entorno da arena. De acordo com o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto Mansur, tudo foi planejado para que todos os eventos tenham segurança e atendimento aos participantes.

“Estamos mobilizados, com todo nosso aparato de segurança completo e com tropas especializadas, e todo um sistema de monitoramento coordenado pelo nosso Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-l), pronto para atuar da melhor maneira em prol da segurança e diversão saudável da população”, disse o secretário.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, ressaltou que o evento é realizado de forma integrada com diversas secretarias para garantir a melhor realização da Festa.“Esse evento vem sendo planejado, pensado há muito tempo. Quem vier para o Bumbódromo, com certeza vai encontrar a casa totalmente organizada e vai se divertir muito com as atrações que passarão pelo palco da arena do Bumbódromo”, destacou Apolo.

Ação integrada

O Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), é composto por mais de 40 órgãos das três esferas que são coordenados pela SSP-AM.

As equipes da Polícia Militar estão divididas em dois turnos, com policiamento a pé na área externa do Bumbódromo e policiamento motorizado com 106 viaturas. A Polícia Civil está mobilizada com agentes, delegados, investigadores e escrivães que atuarão prestando atendimento à população. Bombeiros Militares estarão posicionados dentro e fora do bumbódromo distribuídos nas arquibancadas, cadeiras especiais, camarotes e pista.

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES) preparou uma estrutura para atender todo o público interno da arena. São dois ambulatórios, cada um com cinco leitos, um do lado do Caprichoso e outro do lado do Garantido. Além disso, duas ambulâncias estarão baseadas no Bumbódromo.

“Isso garante um atendimento eficaz, oportuno. E caso haja uma necessidade e maior intervenção nós temos o Sistema de Regulação onde a gente consegue transferir esse paciente para Manaus para a alta complexidade”, reforçou Neilane Macedo, secretária adjunta de políticas de saúde da SES.

Em casos de emergência a população pode entrar em contato por meio do telefone 92-99270-7803.

Redação AM POST