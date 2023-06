Parintins 2023: Governo do Amazonas inicia Operação para garantir a segurança durante o 56° Festival Folclórico

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), iniciou, na manhã desta quarta-feira (28/06), no Bumbódromo da Ilha Tupinambarana, a Operação Parintins 2023. Ao todo, mais de mil agentes vão trabalhar de forma integrada durante o 56° Festival Folclórico de Parintins. A ação envolve efetivo das polícias Civil e Militar, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Corpo dos Bombeiros.

O policiamento foi reforçado com o envio de mais de 650 policiais da Polícia Militar, com auxílio da tropa do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e 80 da Polícia Civil, entre delegados, investigações e escrivães. Foram deslocados, ainda, 145 militares do Corpo de Bombeiros, que irão atuar de forma integrada, com o efetivo de 99 servidores da SSP-AM, além de mais de 30 agentes do Detran.

O Secretário de Estado de Segurança Pública, Carlos Alberto Mansur, destacou o planejamento dos efetivos, viaturas e plano de atuação dos agentes.

De acordo com o secretário, o planejamento para essa grande operação começou desde o término do festival no ano passado. Ele ressalta que a Secretaria de Segurança busca a integração total de todas as forças de segurança para facilitar o trabalho de outras instituições envolvidas no festival.

“Ontem (terça), já realizamos a ativação do nosso Centro Integrado de Comando e Controle Local com a presença de mais de 40 órgãos das três esferas, e a partir de agora, por determinação do Governador Wilson Lima, demos início a essa grande operação que tem tudo para, mais uma vez, ser bem sucedida”, disse Mansur.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, enfatizou a missão da PMAM de atuar em prol da segurança dos brincantes, com mais de 600 homens empregados na operação.

“É uma honra estar novamente aqui para fazer a segurança pública de todos que vem visitar e aproveitar o Festival Folclórico. É claro que a Polícia Militar não trabalha sozinha, temos a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha e Aeronáutica, e a nossa Secretaria de Segurança, que coordena todo esse time visando garantir a segurança da população daqui e de outros estados que vieram até a ilha”, completou o Comandante-Geral.

A Polícia Civil do Amazonas atua com 80 homens entre delegados, investigadores e escrivães, que estarão empenhados nas ações de segurança e atendimento à população. De acordo com o chefe do Departamento de Polícia do Interior, delegado Paulo Mavignier, o objetivo é prestar o melhor serviço possível à população que estiver na ilha durante o festival.

“Essa foi a preocupação do nosso Delegado-Geral Bruno Fraga, para que nós realizássemos o melhor serviço possível à população. Esse lançamento coroa meses de trabalho e planejamento para realizar o melhor trabalho durante o festival”, disse o Delegado.

Prevenção e atendimento

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Coronel Orleiso Muniz, pontuou que foram deslocados um efetivo de 145 homens em um efetivo especializado com mergulhadores, especialistas em salvamento em alturas e paramédicos e agentes preparados para prevenção e atendimento de acidentes ou ocorrências que coloquem em risco a segurança dos brincantes do festival.

“Trouxemos 150 agentes em um efetivo que emprega mergulhadores, especialistas em salvamento em altura e aquático, paramédicos de atendimento hospitalar, além de ambulâncias que foram deslocadas até o município. Estamos posicionados no aeroporto Júlio Belém, no perímetro da cidade e dentro do Bumbódromo”, pontuou o Comandante-Geral.

Monitoramento em tempo real

O Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) já está ativado para monitoramento em tempo real do perímetro interno e externo do Bumbódromo. Serão instaladas Plataformas de Observação Elevada (POEs), câmeras de monitoramento na cidade, além de câmeras de reconhecimento facial nas entradas do Bumbódromo. Além disso, foi montado um Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para atendimento específico pelo número (92) 99270-7803. Os serviços irão funcionar 24 horas por dia.

