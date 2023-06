Parintins 2023: Polícia Civil do Amazonas inaugura Delegacia do Turista no Porto da Ilha Tupinambarana

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), inaugurou, na manhã desta quinta-feira (29/06), a Delegacia do Turista. A unidade funcionará exclusivamente durante o 56° Festival Folclórico de Parintins, das 8h às 17h, nos dias 29/06, 30/06 e 1°/07, e das 8h às 12h, no dia 2/07. A estrutura está preparada para atender as demandas dos brincantes que vieram prestigiar a disputa dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Este ano, participaram da abertura da delegacia, o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, e os demais policiais civis que atuarão na unidade policial.

O secretário de Segurança Pública, General Mansur, destacou o trabalho do Governo do Amazonas em prol da segurança pública durante o festival.

“A Delegacia do Turista é uma iniciativa muito importante da Polícia Civil do Amazonas, justamente para atender aquelas pessoas que chegam à cidade de Parintins para participar deste grande festival. Todas as ações que estão sendo feitas, cumprem a determinação do governador Wilson Lima para intensificar as ações das forças de segurança durante o maior festival folclórico do mundo”, disse o titular da SSP-AM.

Conforme o diretor do DPI, a delegacia está situada em um ponto estratégico, no Porto de Parintins, visando oferecer as melhores condições para os turistas que necessitarem dos serviços policiais.

“Os policiais civis lotados nesta unidade policial estão prontos e devidamente capacitados para atender os brincantes, incluindo o atendimento bilíngue para receber os turistas estrangeiros”, disse.

Monitoramento em tempo real

Foi montado um Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para atendimento específico pelo número (92) 99270-7803. Os serviços irão funcionar 24 horas por dia. Além disso, o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) já está ativado para monitoramento em tempo real do perímetro interno e externo do Bumbódromo. Foram instaladas Plataformas de Observação Elevada (POEs), câmeras de monitoramento na cidade, além de câmeras de reconhecimento facial nas entradas do Bumbódromo.

Redação AM POST