Parintins 2023: Previsão é de dias de céu claro com poucas nuvens até o sábado, aponta Defesa Civil do Amazonas

De acordo a Defesa Civil do Amazonas, com base em avisos, boletins e informativos disponibilizados pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o 56º Festival Folclórico de Parintins terá dias de céu claro, com poucas nuvens pelas manhãs até sábado, (01/07. Os modelos de previsão de acumulado de precipitação, indicam no período da tarde, chuva em áreas isoladas do município, mas nada que possa atrapalhar as apresentações dos bumbás Caprichoso e Garantido.

A Defesa Civil do Amazonas, segue acompanhando os avisos, boletins e informativos do CENSIPAM e INMET, além de monitorar os eventos naturais adversos que possam provocar algum transtorno na normalidade do município como: chuva intensa, alagamento e ou inundação de igarapé, e quando observar algo de anormal irá emitir avisos e alertas.

O chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, tenente Charlis Barroso, ressalta que embora o clima seja favorável para as apresentações dos bumbás, é interessante que os visitantes do Festival de Parintins se preparem adequadamente para os dias de intenso calor. “É crucial que as pessoas que venham a Parintins se hidrate bastante e façam uso intenso de protetor solar, principalmente as pessoas mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos”, concluiu.

Recomendações:

1. Hidrate-se. No tempo quente, as pessoas perdem muito líquido e sais minerais por meio da transpiração, então é fundamental manter-se hidratado. Evite bebidas alcoólicas e café, opte por um suco natural!

2. Proteção solar: Use protetor solar, chapéus e roupas leves para se proteger dos raios solares.

3. Vestimenta adequada: Opte por roupas confortáveis e frescas, que permitam a circulação de ar e evitam o desconforto causado pelo calor excessivo.

4. Acessórios úteis: Leve um guarda-sol ou boné para proteger-se do sol direto, além de óculos de sol para proteger os olhos.

5. Cuidado com os horários: Evite ficar exposto ao sol durante os horários de maior intensidade, entre 10h e 16h. Busque áreas sombreadas ou utilize estruturas de proteção disponíveis no local.

