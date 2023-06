Parintins 2023: “Recicla, Galera” supera 1ª edição e soma mais de 2,6 toneladas de materiais coletados para reciclagem

O projeto “Recicla, Galera” já superou os resultados da sua primeira edição, em 2022. Em quatro dias de coleta de resíduos pelos Ecopontos da ação, mais de duas toneladas de materiais foram destinados para reciclagem, até o final da tarde desta quinta-feira (29/06). A meta é alcançar 5 toneladas, até o último dia do 56º Festival Folclórico de Parintins.

O “Recicla” é uma iniciativa promovida pelo Governo do Amazonas em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e a Coca-Cola Brasil. O objetivo é promover um festival mais sustentável, incentivando os moradores locais e os visitantes a destinarem corretamente os resíduos recicláveis durante e após a festa.

O resultado foi contabilizado após pesagem do material no Espaço Sustentável “Recicla, Galera”, situado na Praça da Liberdade, no Centro da cidade. Ao todo, 2.650,8 quilos de resíduos – entre plástico, papelão, papéis, vidro e metal – foram coletados por profissionais da Associação de Catadores de Parintins (Ascalpin), com apoio da Cooperativa dos Condutores de Triciclo de Parintins (Contripin).

“Nós estamos muito felizes em alcançarmos essa marca em tão pouco tempo. Isso já supera os dados da edição anterior, antes mesmo de começar o festival. Todo esse material deixa de ser destinado a um lixão, para voltar efetivamente ao ciclo produtivo e gerar renda para dezenas de pessoas envolvidas no projeto”, destacou o secretário da Sema, Eduardo Taveira.

Os materiais estão sendo coletados desde a segunda-feira (26/07), quando os Ecopontos do “Recicla, Galera” começaram a operar. As estruturas funcionam como Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), e estão espalhados por toda a cidade. Acesse o mapa com a localização ecopontos no link: http://bit.ly/3NN4BVk.

Mesmo após o Festival, os Ecopontos ficam de forma permanente na cidade, contribuindo para a implementação da coleta seletiva no município. É o que reforça Victor Bicca, Diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil, parceira na realização da ação.

“O programa ‘Recicla, Galera’ é uma iniciativa de impacto positivo para a cidade de Parintins. Juntos, através do engajamento da população e da promoção da reciclagem, estamos contribuindo ativamente para a preservação ambiental, a redução dos resíduos e o aprimoramento da qualidade de vida na comunidade. Estamos comprometidos em refrescar o mundo e fazer a diferença, além de criar um futuro sustentável, deixando um impacto duradouro e positivo para o festival e para a cidade”, disse.

Espaço Sustentável

O Espaço Sustentável “Recicla, Galera” vai além de um ponto de coleta, triagem e pesagem de resíduos. O local foi concebido para inspirar a mudança de visão e comportamento de moradores e visitantes, incentivando a destinação correta de resíduos na ilha, durante e após o festival. Desta forma, o espaço conta com um circuito interativo de atividades, jogos e brincadeiras. Quem participa das atividades concorre a brindes exclusivos, como copos e chapéus.

O Espaço Sustentável fica na Praça da Liberdade, situada na Rua Governador Leopoldo Neves, no Centro de Parintins, até o dia 3 de julho, das 8h às 17h.

Sobre o Recicla, Galera

O “Recicla, Galera” é o grande projeto de sustentabilidade realizado durante o Festival Folclórico de Parintins 2023, coordenado pela Sema Amazonas. Esta é a segunda edição da iniciativa, que reúne diversas frentes de trabalho voltadas à gestão de resíduos recicláveis, fortalecimento e geração de renda para catadores e tricicleiros, bem como ações de educação ambiental e voluntariado.

A execução operacional da campanha ocorre por meio da Impact Hub Manaus. O projeto também conta com a participação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), junto à Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). Participam ainda a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema), a empresa Tereos Brasil e a Solar Coca-Cola.

