Parintins 2023: Saiba como se prevenir de doenças com alimentação segura e hidratação durante o festival

Já pensou ir ao 56º Festival Folclórico de Parintins e passar mal de saúde por ter ingerido algum alimento que não fez bem? Foi para prevenir esse tipo de situação para o participante da festa que a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), listou cuidados sanitários para seguir e ficar longe de doenças causadas por alimentação insegura.

A principal medida a ser tomada pelo participante do festival é conferir as condições de armazenamento e refrigeração dos produtos comercializados. Se houver alterações nas características originais, o alimento não é apropriado para consumo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que é preciso estar atento ao alimento no momento da compra. “Na hora de recarregar as energias, é importante o participante do festival observar se há alterações de odor, cor, sabor, consistência e aparência do alimento, que são fatores que demonstram que o alimento não está apropriado para o consumo”, enfatiza.

Jimmy Torquato, gerente de produtos do Departamento de Vigilância Sanitária (Devisa) na FVS-RCP, detalha que quem compra comida em barracas deve verificar o acondicionamento dos alimentos.

“É importante observar se produtos, como sopas, churrasquinhos, kikão, sanduíches de forma geral estão acondicionados de forma adequada. Verificar se há sujeira nas proximidades do local, as condições higiênicas de quem está manipulando o alimento, desde a roupa até a higiene das mãos”, disse Jimmy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra orientação sanitária é dar preferência à compra de alimentos em comerciantes credenciados que passaram por treinamentos de boas práticas de manipulação junto à Vigilância Sanitária de Parintins em conjunto ao Devisa da FVS-RCP. Esses comerciantes podem ser identificados por meio de certificações expostas nas barracas.

Em caso de identificação de estabelecimentos ou barracas que desrespeitem as normas sanitárias de alimentação segura, o participante do Festival Folclórico de Parintins pode realizar denúncias para a Vigilância Sanitária do município por meio do: (92) 99169-8671.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hidratação

Outra orientação importante é driblar o calor da Ilha Tupinambarana e se hidratar bem com água de qualidade e própria para consumo humano. Durante a festa, a hidratação deve ser frequente. Para evitar desidratação e mal-estar, é importante intercalar bebidas alcoólicas com goles de água.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST