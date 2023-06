Parintins 2023: Saiba onde registrar Boletim de Ocorrência na Ilha Tupinambarana

Para reforçar a segurança durante o 56° Festival Folclórico de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) montou um plano de ação com atendimento 24 horas, a partir de quinta-feira (29/06), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Segundo o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Paulo Mavignier, o DIP atenderá a população e formalizará os Boletins de Ocorrência (BOs).

O delegado destacou ainda que a Delegacia do Turista foi instalada no Porto de Parintins também para atender as demandas dos brincantes que vieram de outras localidades, fora do Estado. Ela começa a funcionar, também, a partir de quinta.

“Essas medidas fazem parte de um plano de segurança montado pela equipe do DPI, para garantir o bem estar da população que veio à Parintins brincar de boi”, disse.

DIP de Parintins

A unidade policial está situada na rua Irmã Cristine, bairro Itauna II, em Parintins.

Delegacia do Turista

A unidade policial funcionará das 8h às 17h, nos dias 29 e 30 de junho e 1° de julho, e 8h às 12h, no dia 2 de julho, no Porto de Parintins, e contará com policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, para orientar populares e turistas sobre registros de ocorrências.

Redação AM POST