Parintins chega a 100 mil vacinas contra a Covid-19 aplicadas

Redação AM POST*

A vacina contra a Covid-19 de número 100 mil foi aplicada em Parintins nesta segunda-feira, 30/08. Acompanhado da mãe, o adolescente Silvio Simas, de apenas 13 anos, recebeu o imunizante na UBS Darlinda Ribeiro e agora faz parte dos 93% da população parintinense que já foram vacinados com a primeira dose.

Até o último sábado, Parintins havia alcançado a marca de 99,7 mil doses aplicadas, o equivalente a 64,3 mil primeiras doses. Em relação à segunda dose ou dose única, Parintins chegou a 35,4 mil pessoas imunizadas, ou seja 51,2% da população vacinável. A média estadual é de 22,05%, enquanto a nacional está em 28,3%, segundo o Consórcio formado por veículos da Imprensa e dados das Secretarias Municipais de Saúde enviados à FVS (Fundação de Vigilância em Saúde).

Silvio Simas afirmou estar muito feliz com a oportunidade de tomar a vacina contra a Covid-19 e disse já estar ansioso para a segunda dose. Sua mãe, a dona de casa Diana Simas, agradeceu a oportunidade de ter mais um membro de sua família vacinado,”uma chance que muitos não tiveram”, relatou emocionada, ao lembrar das vidas perdidas pelo vírus.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, 30 de agosto já é uma data histórica para os parintinenses e o reflexo positivo da vacinação avançada no município é evidente, visto que a cidade não possui atualmente nenhum paciente internado no Hospital Jofre Cohen com a doença. “Isso é fruto do trabalho da administração do prefeito Bi Garcia para garantir a todos a possibilidade da vacina, como neste garoto de 13 anos onde a gente via no rosto de sua mãe a felicidade. É muito gratificante”, ressaltou.

Elaine Pires, da Vigilância em Saúde, lembrou que nesta próxima terça-feira, 31/08, Parintins continua a vacinação dos adolescentes de 12 anos de idade, finalizando assim toda a população vacinável com a primeira dose. “Fazemos o chamamento também em relação às segundas doses. Para Astrazeneca, estamos colocando à disposição hoje para 29 anos e na terça, 28 anos. Tão logo recebamos mais doses, iremos disponibilizar das outras faixas”, adianta Pires.

*Com informações da Assessoria de Imprensa