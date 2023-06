Parintins: crianças a partir de 10 anos poderão participar da Festa dos Visitantes

Crianças a partir de 10 anos podem participar da Festa dos Visitantes que, este ano, pela primeira vez, acontece no Bumbódromo de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), na próxima quinta-feira (29). O evento será acessado gratuitamente, mediante a doação de alimentos não perecíveis.

As trocas pelas pulseiras poderão ser feitas com a doação e um quilo de alimento não perecível ou de dois itens de uma lista predefinida de produtos, disponibilizada no final deste texto ou nas redes sociais da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC).

As pulseiras estarão disponíveis a partir desta terça-feira (27/), sendo possível fazer a retirada até o dia 29 de junho, no posto de coleta montado na Escola Estadual São José Operário, das 8h às 14h. Para garantir a entrada de crianças a partir de 10 anos, os pais ou responsáveis deverão fazer a retirada da pulseira, apresentando a própria documentação e a dos menores no ato da troca.

Na entrega dos alimentos devem ser apresentados: certidão de nascimento ou documento de identificação com foto dos menores. Além disso, documento (RG e CPF) dos pais ou responsáveis.

Para cada doação, um CPF será cadastrado para o recebimento de uma pulseira de acesso, que terá cores distintas indicando os setores disponíveis no Bumbódromo: pista (arena), galera do Caprichoso, galera do Garantido e cadeiras laterais.

Alimentos não perecíveis

Para retirar as pulseiras para as crianças e adultos será necessária a doação de um quilo de alimento ou dois itens não perecíveis da lista definida pela organização. São eles: café, feijão, arroz, leite em pó, óleo de soja, sardinha em lata, farinha de mandioca, bolacha cream cracker, carne bovina em conserva.

