Parintins ganha novo laboratório de análise de água para reforçar segurança e qualidade do abastecimento

Notícias do Amazonas – A cidade de Parintins, localizada a 369 quilômetros de Manaus, terá em breve um novo laboratório de análise de água que promete fortalecer a segurança e a qualidade do abastecimento na região. A obra integra o Programa de Saneamento Integrado (Prosai), que contempla não apenas melhorias na rede de água, mas também ações de urbanização, habitação e construção de equipamentos públicos, como praças, parques e um novo mercado.

O laboratório será uma estrutura moderna e equipada para centralizar os testes de potabilidade da água, permitindo que os serviços de abastecimento de Parintins monitorem de forma constante e eficiente os parâmetros físico-químicos e microbiológicos, assegurando que a população consuma água dentro dos padrões exigidos por normas técnicas e de saúde pública.

Segundo o secretário da Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo, o laboratório é parte de um conjunto de investimentos que inclui, ainda, um galpão de armazenamento e a construção de quatro Centros de Reservação e Distribuição (CRDs). “O laboratório é fundamental para analisar e comprovar a qualidade da água. Entre as principais análises que deverão ser realizadas no local estão os testes físico-químicos, que verificam pH, cor, turbidez e dureza. Além disso, serão feitos testes microbiológicos, para garantir a pureza e qualidade”, explicou Campêlo.

A previsão é de que o laboratório entre em operação no primeiro semestre de 2026, contando com equipamentos modernos como medidores de pH e turbidez, estufas, balanças, microscópios, fotômetros e cromatógrafos. O investimento total na rede de abastecimento de água de Parintins chega a R$ 53,7 milhões, contemplando a construção de 34 quilômetros de novas redes de distribuição, além do laboratório e dos quatro CRDs.

O Prosai Parintins também investirá R$ 10 milhões na capacitação do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE), administrado pela prefeitura, para gerenciar de forma eficiente o novo sistema de abastecimento e esgotamento sanitário que está sendo implantado na cidade. “A intenção é garantir que a água consumida pela população seja segura, pura e dentro de todos os requisitos técnicos”, reforçou Campêlo.

Especialistas destacam que a centralização das análises em um único laboratório permitirá maior agilidade no diagnóstico de eventuais problemas na rede, antecipando soluções e evitando riscos à saúde pública. A obra é considerada estratégica para a infraestrutura urbana de Parintins, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cidade e oferecendo mais segurança à população.

O Prosai, programa executado pela UGPE e vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), tem se destacado por combinar ações de saneamento, urbanização e melhoria da qualidade de vida. Com a implantação do laboratório, Parintins passa a contar com um marco tecnológico que fortalece o SAAE e garante o controle da qualidade da água, além de consolidar políticas de saúde pública e segurança ambiental.

O projeto evidencia o compromisso do governo estadual em investir em infraestrutura de saneamento e monitoramento, garantindo que os moradores tenham acesso a água potável e confiável, promovendo melhorias na saúde e na qualidade de vida.