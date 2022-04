Parintins recebe insumos e medicamentos do Governo após temporal devastar cidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Após forte chuva que atingiu o município de Parintins (distante 369 quilômetros da capital) no fim de semana, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), encaminhou, de forma emergencial, insumos médico-hospitalares básicos, como antibióticos, antiparasitários, sais para reidratação, mais de mil frascos com hipoclorito de sódio e 29 mil luvas de procedimento. Os insumos servirão para atender as famílias que possam apresentar complicações de saúde decorrentes das inundações na cidade.

Acompanhando o governador Wilson Lima, o secretário de estado de Saúde, Dr Anoar Samad, participou, nesta segunda-feira (04/04), das ações humanitárias de ajuda à população e determinou urgência para o envio dos insumos necessários após o temporal.

“Por determinação do governador Wilson Lima, estamos em Parintins, que ontem à noite sofreu com o temporal que deixou alguns bairros alagados. Viemos prestar assistência ao município em diferentes frentes, na área da saúde já entrei em contato com o secretário municipal e já solicitei à Cema medicamentos, insumos e todos os materiais necessários para ajudar a população neste momento”, destacou o secretário.

O governador Wilson Lima anunciou, hoje, que o Governo do Amazonas vai destinar R$ 1 milhão para Prefeitura de Parintins reparar danos causados pela chuva. A ajuda humanitária está sendo embarcada pelo Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil.

“Os medicamentos poderão ser utilizados para tratar infecções do trato respiratório, como pneumonias, infestação por parasitas devido à água contaminada, desidratação, entre outras doenças”, afirmou a coordenadora da Cema, Herbenya Peixoto.

Temporal

A chuva em Parintins causou deslizamentos, alagamentos em diversos bairros e deixou famílias desabrigadas. Ao todo, mais de 1,3 mil famílias foram afetadas pelas chuvas intensas no município, que duraram mais de 15 horas, segundo monitoramento do Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil do Governo do Estado.

O volume de chuva registrado em Parintins no último domingo é o maior em 10 anos, segundo a Prefeitura do município. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e da Defesa Civil do município realizaram o resgate das famílias que estavam em áreas de risco.