Parlamentares da Aleam apreciarão 25 projetos em votação nesta terça-feira (15)

Redação AM POST

A semana de votação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), começa nesta terça-feira (15). Estarão em pauta 25 matérias de propositura das deputadas e deputados.

Continua depois da Publicidade

Entre os itens que serão analisados está a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 10/2019 de autoria do deputado Sinésio Campos (PT), que ao modificar o inciso I, do parágrafo 2º e os parágrafos 3º e 4º do artigo 150 da Constituição do Estado do Amazonas, inclui empresas que produzem bens de consumos agropecuários nas diretrizes de concessão de tratamento diferenciado.

Também estão previstas votações na quarta-feira (16) e quinta-feira (17). Em comunicado o presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB), não descartou a possibilidade de reunião Extraordinária na sexta-feira (18). Caso a reunião Extraordinária aconteça, os parlamentares não serão renumerados por esse dia de trabalho, segundo nota enviada para a imprensa e divulgada pelos meios de comunicação oficiais do Parlamento.

A Sessão de votação segue o modelo híbrido, com parlamentares trabalhando no Plenário Ruy Araújo e outros por meio do ambiente virtual. A transmissão será feita pela TV Aleam e redes sociais do Poder Legislativo. O material jornalístico poderá ser consultado no Portal da Casa: www.ale.am.gov.br.