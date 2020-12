‘Parlamento Estadual está mais independente e fortalecido’ diz Josué

Redação AM POST

Ao fazer um breve balanço da sua gestão, nesta quinta-feira (10), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) disse que o Parlamento encerra o biênio 2020-2021 muito mais fortalecido, independente e respeitado, e que as ações dos últimos dois anos no Parlamento tiveram mais de 80% de aprovação da população amazonense.

“Cumprimos a etapa em 2019 e 2020 fizemos dessa casa muito mais respeitada do que outrora, muito mais independente, forte, fizemos com que esta casa fosse vista com muito mais respeito pela população. Cumprimos com tudo aquilo que a população do Amazonas esperava da Assembleia Legislativa e se pudesse voltar no tempo teria feito tudo de novo”, afirmou.

A declaração foi dada durante a Solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, logo após Josué desejar uma boa gestão ao próximo presidente do Parlamento, deputado Roberto Cidade (PV).

“Confiamos em vossa excelência, na sua história, uma pessoa que nasceu no interior, que foi criado por seus pais e irmãos no interior do Amazonas. Que tem um grande sentimento e qualificação e agora vai iniciar uma nova fase da sua vida com o apoio dos parlamentares desta casa, já que a democracia foi respeitada quando 16 colegas lhe escolheram como próximo presidente eleito do biênio 2021-2022”, disse Josué.

Em seguida o presidente deixou os papéis do seu discurso de lado e disse que falaria “o que vinha do coração”. Fez elogios a maioria dos deputados, citando as qualidades de cada um e afirmou que “todas as ofensas no campo pessoal ficam pra trás”.

Entenda o Caso

A eleição da Mesa Diretora, realizada no último dia 3, mexeu com os ânimos deputados, principalmente depois que a base governista perdeu o apoio da maioria dos colegas, o que resultou na eleição da chapa de Roberto Cidade. Os deputados da base tentaram na justiça barrar o resultado da eleição, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a legalidade do pleito. Passada a disputa, Josué, levantou a bandeira da paz e convidou os deputados a voltar seus esforços a favor do povo do Amazonas.

* Com informações da assessoria de imprensa