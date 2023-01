Parque Gigantes da Floresta será mais um atrativo turístico em Manaus

Redação AM POST

O parque Gigantes da Florestas, que será construído pelo Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus, na divisa entre as zonas norte e leste de Manaus, irá potencializar o turismo nas duas regiões que possuem mais de 1,1 milhão de habitantes, além de ser mais um atrativo turístico na capital. A ordem de serviço para a construção do complexo foi assinada, na manhã desta quinta-feira (19/01), pelo governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida.

Continua depois da Publicidade

“Isso aqui vai ser importante para as famílias, para as crianças, isso sim traz dignidade e respeito para as pessoas. Isso é a valorização de quem mora aqui porque também melhora o comércio, melhora a vida de quem está aqui batalhando. Isso aqui traz respeito para quem mora na cidade de Manaus”, disse o governador.

O novo espaço de lazer será o primeiro parque linear e temático da cidade. A construção envolverá 149.374,41 metros quadrados de área, limítrofe ao igarapé do Mindu, na avenida Natan Xavier. O projeto contempla faixa saudável, com pista de caminhada, faixa verde de arborização e ciclovia bidirecional, contendo paraciclos em sua extensão. Além de espaço de lazer, cultura e turismo, a obra também contemplará a construção de um conjunto habitacional com 180 unidades e um Centro de Atendimento Psicossocial (Caps).

O prefeito de Manaus, David Almeida, falou da importância da parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus. “Eu sou grato a Deus por ter a oportunidade de estar à frente desta prefeitura e ter encontrado no governo do estado alguém como uma visão humanística, uma visão de um estadista, com uma visão de alguém que ama a sua população, despido de egos e vaidades”, acrescentou David.

Continua depois da Publicidade

O projeto é fruto do convênio do Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), e Prefeitura de Manaus, executora da obra. O convênio tem o valor de $ 51,8 milhões, sendo R$ 49,8 milhões de repasses do Estado e R$ 1,9 milhão de contrapartida do Município.

“Essa região aqui, se você for vê, nunca teve nenhum parque, nenhuma praça tem, nunca teve. Ajuda em tudo, valoriza a região e as residências para quem mora aqui. E também dá mais vida, dá qualidade de vida às pessoas que moram aqui e traz mais progresso também”, afirmou Francisco Pereira Braga, 59, morador do bairro Tancredo Neves há 30 anos.

Continua depois da Publicidade

Investimento

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), tem impulsionado o setor turístico com obras de infraestrutura turística, ordenamento, ampliação da malha aérea e capacitação de profissionais do turismo no último ano. Somente em 2022, foram investidos R$ 53,5 milhões, gerando impactos positivos para o segmento na capital e no interior do Estado.

A ampliação da malha aérea teve um destaque com articulações que resultaram na conexão direta com destinos internacionais e nove frequências semanais para os destinos de Panamá, Miami e Fort Lauderdale. Além da previsão de inauguração do voo Manaus-Bogotá, na Colômbia, em março deste ano, e reuniões realizadas com a Arajet Airlines, da República Dominicana, para voos sem escalas.

Continua depois da Publicidade

“Estamos trabalhando para que o estado do Amazonas seja um ponto de referência de linhas internacionais. E estamos neste momento em negociação com a TAP para que volte o voo Manaus/Portugal. Isso é importante porque faz com que a economia circule. São os hotéis que ficam ocupados, o restaurante que ganha e o turista também vai dar uma passadinha aqui no Gigantes da Floresta”, acrescentou Wilson Lima.

Regionalmente também houve a expansão com viagens para Barcelos, Apuí, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré e Borba passaram a contar com voos comerciais que fazem ligação com a cidade de Manaus. Os novos voos são frutos do acordo firmado entre Governo do Amazonas e a empresa Azul, no biênio 2021/2022, para manutenção de voos e criação de novas rotas.