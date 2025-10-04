Passageira de moto morre após ser lançada na pista durante acidente na AM-070

Notícias do Amazonas – Na noite desta sexta-feira (3), mulher identificada como Stéphanie Araújo morreu em um acidente na rodovia AM-070, também conhecida como Estrada Manoel Urbano, que liga Manaus ao município de Iranduba, no interior do Amazonas.
PUBLICIDADE
De acordo com as informações preliminares, Stéphanie estava na garupa de uma motocicleta modelo POP 100, conduzida por seu companheiro, André Nascimento, quando o veículo foi atingido violentamente por trás por um carro modelo Honda City. O impacto foi tão forte que arremessou os ocupantes da moto para o asfalto.
Após a queda, Stéphanie acabou sendo atropelada por outro automóvel que vinha logo atrás e não conseguiu frear a tempo. A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O condutor da moto foi levado em estado grave ao Hospital 28 de Agosto, em Manaus. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.
PUBLICIDADE
O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após os trabalhos periciais. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.