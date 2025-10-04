A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Passageira de moto morre após ser lançada na pista durante acidente na AM-070

Motorista de carro teria colidido na traseira da motocicleta.

Por Natan AMPOST

04/10/2025 às 07:00

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Na noite desta sexta-feira (3), mulher identificada como Stéphanie Araújo morreu em um acidente na rodovia AM-070, também conhecida como Estrada Manoel Urbano, que liga Manaus ao município de Iranduba, no interior do Amazonas.

PUBLICIDADE

De acordo com as informações preliminares, Stéphanie estava na garupa de uma motocicleta modelo POP 100, conduzida por seu companheiro, André Nascimento, quando o veículo foi atingido violentamente por trás por um carro modelo Honda City. O impacto foi tão forte que arremessou os ocupantes da moto para o asfalto.

Após a queda, Stéphanie acabou sendo atropelada por outro automóvel que vinha logo atrás e não conseguiu frear a tempo. A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O condutor da moto foi levado em estado grave ao Hospital 28 de Agosto, em Manaus. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

PUBLICIDADE

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após os trabalhos periciais. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

PGR pede a André Mendonça que arquive inquérito contra Bolsonaro

A investigação apura o suposto uso eleitoral de símbolos institucionais nas eleições de 2022.

há 32 minutos

Manaus

Cesta básica em Manaus tem queda de 2,12% e variação de preços chega a 44% entre supermercados, aponta pesquisa

O estudo foi realizado em dez supermercados da capital.

há 1 hora

Brasil

Polícia divulga laudo de amostras de bebidas ingeridas pelo cantor Hungria; confira

A perícia analisou amostras apreendidas em uma distribuidora em Vicente Pires e em uma rede de mercados do Distrito Federal.

há 2 horas

Brasil

Uma em cada cinco garrafas de uísque ou vodca vendida no Brasil é falsificada, diz ABBD

O número de notificações por suspeita de intoxicação por metanol cresce a cada dia no Brasil.

há 4 horas

Manaus

Prefeito David Almeida cria Proben+, programa de descontos e vantagens para servidores da educação em Manaus

Novo benefício contempla desde saúde e esporte até lazer e alimentação, estendendo-se também a dependentes dos trabalhadores.

há 7 horas