Passageiros vivem momentos de terror após barco afundar no Rio Amazonas

Um barco que fazia o trajeto de Manaus para Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus), afundou neste sábado (16), após enfrentar uma ventania durante a madrugada. Conforme informações, o incidente ocorreu próximo à comunidade Costa da Conceição, às margens do Rio Amazonas.

De acordo com relatos, uma forte ventania atingiu a embarcação, fazendo com que ela encostasse na margem do rio. Durante esse período, um tronco de árvore, levado pelo vento, acabou perfurando o casco do barco, ocasionando o naufrágio. Felizmente, todas as 16 pessoas que estavam a bordo foram retiradas em segurança antes do acidente.

Após o naufrágio, as vítimas foram levadas para uma comunidade próxima, onde aguardaram o resgate. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente. As autoridades foram acionadas e coordenaram o resgate dos passageiros, que foram resgatados com o auxílio de outra embarcação.

Além dos danos causados ao barco, um carro e as cargas que estavam sendo transportadas também foram perdidos no naufrágio. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, a fim de determinar eventuais responsabilidades.

As autoridades responsáveis estão investigando as circunstâncias do naufrágio, a fim de determinar as causas do acidente e verificar se houve negligência por parte do proprietário ou responsável pela embarcação. A segurança dos passageiros é prioridade e medidas serão tomadas para evitar que acidentes como esse ocorram novamente.

Redação AM POST*