Patrícia Lopes é desaprovada por 48,6% da população de Presidente Figueiredo, diz pesquisa

Um levantamento realizado pela Perspectiva mostra a prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes (UB), ao mesmo tempo liderando as intenções de voto como também sendo a mais rejeitada pela população do município.

A Perspectiva Opinião e Mercado simulou o cenário eleitoral entre os principais nomes na disputa a prefeitura da cidade com base em “diálogos com os grupos mais influentes e as principais lideranças políticas do município”. A pesquisa foi realizada no último dia 7 de julho e ouviu 250 pessoas. A margem de erro é de 6,2%, para mais ou para menos.

A administração de Patrícia é desaprovada por 48,6% da população de Presidente Figueiredo. Os que aprovam são 43,7%. Cerca de 7,7% não souberam ou não quiseram responder o levantamento.

Nesta décima terceira pesquisa da Perspectiva, o levantamento traz os números da disputa eleitoral pelo cargo de prefeito de Presidente Figueiredo, com as intenções de voto espontâneas, estimuladas e a rejeição, além das avaliações administrativas do Prefeito, do Governador e do Presidente. Confira:

Em um dos cenários simulados pela Perspectiva, Patrícia aparece com 26,4% que afirmaram não votar nela. Números bem mais expressivos que o restante dos colocados. Ricelli Pontes tem apenas 15,7%, Odnei Castro com 10,4% e em quarto Fernando Vieira com 6,5%.

Metodologia

Os nomes presentes no estudo elaborado pelo instituto foram captados através de análises e diálogos com os grupos mais influentes e as principais lideranças políticas do município, que nos possibilitaram identificar alguns dos possíveis concorrentes, o que não impede a inclusão de novos players em rodadas posteriores.

A pesquisa entrevistou 250 eleitores do município via telefone (sistema de CATI), no dia 07 de julho de 2023. O grau de confiabilidade de 95%, o que significa dizer que se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.

Os números e detalhamentos da pesquisa eleitoral podem ser conferidos no relatório completo podem ser consultados neste link:

Veja na íntegra: https://perspectiva.inf.br/eleicoes-2024/eleicoes-2024-confira-a-nova-pesquisa-da-perspectiva-para-prefeito-de-presidente-figueiredo/” rel=”noopener” target=”_blank”>CLIQUE AQUI

Redação AM POST