Pauderney Avelino visita Kawasaki e ressalta importância do polo de duas rodas para o Brasil

Redação AM POST

Conhecido pela luta em defesa dos interesses da Zona Franca de Manaus (ZFM), o pré-candidato a deputado federal Pauderney Avelino (UB) visitou a montadora Kawasaki, nesta quarta-feira, 20/7, e foi recebido pelo diretor de produção da empresa, Satoshi Fujimoto e por colaboradores.

Continua depois da Publicidade

Pauderney falou da responsabilidade que é representar a indústria, os empregos e o desenvolvimento do Amazonas, o que inclui o Polo de duas rodas. Hoje, a Kawasaki conta com mais de 170 funcionários diretos e trabalha com motocicletas de altas cilindradas.

“Temos a responsabilidade de trabalhar para fortalecer esse polo que é de grande importância no nosso Estado e para a economia do Brasil, gerando emprego e renda para os nossos trabalhadores”, disse.

Em 2017, enquanto deputado federal em Brasília, Pauderney aprovou uma emenda que contribuiu para o fortalecimento do polo de duas rodas, além da produção de triciclos e quadriciclos, evitando que o Brasil importe de outros países. Com isso, a economia local fica aquecida com a comercialização de peças para montagem em empresas também instaladas no Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Segundo o diretor da Kawasaki, Satoshi Fujimoto, Pauderney sempre trabalhou pela manutenção das empresas produzindo e atuando no Estado. “Hoje recebemos o nosso sempre deputado federal Pauderney Avelino apresentando para ele a nossa linha de produção. Sabemos que a Zona Franca tem muita importância para nossa região e Pauderney é a pessoa que sempre defendeu esse modelo. Precisamos de representantes como ele na Câmara Federal”, pontuou.