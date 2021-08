Pautas de interesse da população serão retomadas no segundo semestre da Aleam, diz deputado Roberto Cidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

No retorno das sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (3), o presidente do Poder, deputado Roberto Cidade (PV), afirmou que neste segundo semestre a Casa continuará focada em fazer política voltada para os amazonenses, focando, ainda, na pandemia e na recuperação econômica do Estado.

Continua depois da Publicidade

“Muito feliz em retornar aos trabalhos aqui da Assembleia junto aos colegas deputados. Retornamos buscando fazer política voltada para os amazonenses. No primeiro semestre tivemos avanços, principalmente as emendas de bancada, onde os deputados conseguiram enviar recursos para o interior. Continuaremos nesse ritmo no segundo semestre”, disse Cidade.

O presidente da Aleam lembrou, ainda que, o recesso de 15 dias foi apenas nas sessões plenárias, mas que a Assembleia funcionou e os deputados aproveitaram para visitar as bases no interior e capital.

“No recesso parlamentar é normal os deputados percorrerem o interior e visitarem suas bases em Manaus. A Assembleia não parou. Os gabinetes continuaram funcionando normalmente e conseguimos atender as demandas da população”, explicou.

Continua depois da Publicidade

Exposição de Produtos de Babaçu

O presidente Roberto Cidade, antes da abertura da sessão plenária, participou da 1ª Exposição de Produtos de Babaçu, no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Amazonas.

A iniciativa de autoria do deputado Sinésio Campos (PT), apresentou diversos produtos oriundos do fruto de Babaçu. Na oportunidade, Roberto Cidade enalteceu a iniciativa de Sinésio em promover a exposição, a qual gera emprego e renda aos produtores rurais e as cooperativas no Amazonas, especialmente dos municípios de Barreirinha e Boa Vista do Ramos.

Continua depois da Publicidade

“A Casa legislativa está sempre de portas abertas e apoiando todas as ações que venham gerar emprego e renda ao povo amazonense. O deputado Sinésio Campos está de parabéns e todos os produtores rurais pela ousadia em manusear esses produtos naturais”, pontuou.

Cônsul do Japão visita Aleam

Ainda cumprindo agenda institucional, o presidente Roberto Cidade recebeu a visita de cortesia do Cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino. O Cônsul se colocou a disposição do Poder Legislativo para ajudar, no que for necessário para o desenvolvimento do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

“Do mesmo modo o parlamento está de portas abertas para desenvolvermos juntos políticas públicas que favoreçam o povo do Amazonas, japoneses e seus descendentes residentes no Amazonas”, disse o presidente, ressaltando a importância da participação japonesa para a geração de emprego e renda a população do Amazonas.