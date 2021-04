Pazuello é flagrado sem máscara em shopping de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi flagrado passeando sem máscara em um shopping center de Manaus, neste domingo, 25. Alvo da CPI da Covid-19 no Senado, que pode acabar determinando sua prisão, Pazuello foi interpelado

Continua depois da Publicidade

“Pois é. Tem de comprar, né? Sabe onde tem para vender?”, afirmou ele ao ser questionado por frequentadores do espaço sobre a ausência da máscara.

A foto do ex-ministro sem máscara no shopping viralizou no WhatsApp. Nas redes sociais, a administração do Shopping Manauara também foi criticada por permitir que Pazuello circulasse dentro do shopping sem máscara.

Em nota, o Manauara Shopping disse que orientou o ex-ministro a se dirigir a um quiosque e comprar uma máscara.

Continua depois da Publicidade

“Os protocolos de segurança do Manauara Shopping são, porém, rigorosos e o ingresso do ex-ministro não deveria ter ocorrido. O Manauara Shopping se desculpa pela falha de protocolo, que será apurada e resultará desde já em amplo reforço de treinamento. É importante apenas pontuar que o sucesso do combate ao coronavírus sempre dependerá do engajamento e do bom senso de todos”, diz a nota.