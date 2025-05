PC-AM convoca donos de 400 celulares recuperados para retirada em Manaus

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), está convocando os cidadãos que tiveram aparelhos celulares roubados ou furtados e constam na lista de identificação de proprietários para comparecerem à sede do núcleo e reaverem seus bens.

Ao todo, 400 aparelhos estão disponíveis para devolução. A lista com os nomes dos proprietários pode ser consultada online, através do link: clique aqui para acessar.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Nirc, mais de 1.800 celulares já foram recuperados apenas em 2025, graças ao trabalho de rastreamento com base no número de IMEI informado nos Boletins de Ocorrência (BO). “É essencial que os proprietários que registraram BO com o número do IMEI compareçam com documento oficial com foto. Se for representado por terceiros, é necessário apresentar procuração”, destacou.

O delegado também reforçou que o BO pode ser feito em qualquer delegacia ou online, por meio da Delegacia Virtual do Amazonas (Devir), disponível no site: delegaciavirtual.sinesp.gov.br. A inclusão correta do número do IMEI é fundamental para que os aparelhos possam ser localizados.

Atendimento:

O Nirc está localizado no Conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para a retirada, é imprescindível apresentar documento de identidade original com foto.