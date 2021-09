Peixe no Prato Solidário: Três toneladas de pescado são entregues a cerca de mil famílias em Rio Preto da Eva

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima participou da quarta edição do Programa Peixe no Prato Solidário realizada, neste sábado (18/09), em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). Ao todo, mais de três toneladas de tambaqui roelo adquiridas pelo Estado de piscicultores locais foram doadas, beneficiando cerca de mil famílias. Além do peixe, também foi distribuída uma tonelada de farinha.

“Por um lado nós estamos entregando esse peixe para instituições que cuidam de pessoas em vulnerabilidade social, por outro, nós estamos beneficiando piscicultores e produtores comprando direto dessas pessoas aqui da região”, disse o governador ao comentar o objetivo do programa.

O deputado federal Alberto Neto, os prefeitos de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, Anderson José de Sousa e Mário Abrahim, respectivamente, vereadores municipais e secretários de Estado estiveram na programação.

A aquisição do pescado junto aos produtores regionais é realizada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), com recursos repassados pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). O pescado distribuído é comprado de piscicultores do município, com a finalidade de direcioná-los a famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da rede de assistência social do Estado.

“Uma iniciativa muito boa pelo governo que vai ajudar nosso município, ajudar as pessoas que nesse momento estão passando por uma situação difícil e aqui tem muitas pessoas que precisam e vai ajudar muita gente hoje a comer um bom tambaqui”, disse Samara Albuquerque, dona de casa.

Wilson Lima também visitou a Feira do Produtor da ADS em funcionamento no município e que abrange 28 feirantes e movimenta o valor de R$ 28 mil por mês.

Máquina de beneficiamento – Na ocasião, o governador também anunciou a entrega, por meio da Sepror, de uma máquina de beneficiamento de laranja que vai ser destinada a agricultores familiares do município de Rio Preto da Eva. A máquina atual tem mais de 20 anos. A que será entregue pelo Governo do Amazonas será nova e moderna.

A aquisição da máquina é fruto de um Termo de Referência, no valor de R$ 363 mil, que beneficiará 120 produtores rurais de forma direta e 600 de forma indireta, otimizando a mão de obra, assegurando maior rapidez e agilidade à produção, além de garantir o preparo da fruta para venda, protegendo e aumentando sua longevidade.

A máquina vai realizar várias etapas de processamento, como recepção da laranja, lavagem, pré-secagem, secagem, polimento e classificação mecânica, oportunizando uma melhoria na renda dos agricultores familiares.